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tedbirlerini hiçe sayıp, kafeyi pavyona çevirdiler: 40 gözaltı

vakalarının arttığı şu günlerde 'dan gelen haber 'bu kadarına da pes' dedirtti. Çankaya'da pavyona çevrilerek müşteri kabul edilen 2 kafeye yapılan baskında 40 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, mekanlarda bulunan kişilere yüklü miktarda para cezası kesildi.

DHA
Giriş Tarihi: 27.2.2021 22:19 Son Güncelleme: 27.2.2021 22:21 ABONE OL
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp, kafeyi pavyona çevirdiler: 40 gözaltı

Mutasyonlu koronavirüsle birlikte vaka sayılarında gözle görülür bir artış yaşanırken, Ankara'nın Çankaya ilçesinden gelen haber salgınla mücadeleyi sekteye uğratacak cinsten...

İKİ KAFEYİ PAVYONA ÇEVİRDİLER

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs kısıtlamaları kapsamında eğlence mekanlarının kapanmasının ardından, ilçedeki 2 kafenin geceleri pavyon olarak faaliyet yürüttüğü bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Tunalı Hilmi Caddesi ile Sakarya Caddesi'nde bulunan 2 kafeye gece yarısı eş zamanlı baskın yaptı.

40 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonda, müşteri ve çalışan, 3'ü yabancı uyruklu, 14'ü kadın olmak üzere 40 kişi yakalandı. Türkiye'de çalışma izinleri olmadığı anlaşılan yabancı uyruklu 3 kadının sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.

YÜKLÜ MİKTARDA PARA CEZASI KESİLDİ

Ayrıca mekanlarda bulunan kişilere, İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten toplam 125 bin 200 TL para cezası uygulandı. 2 iş yeri de mühürlenirken, olayla ilgili iş yeri yetkilisi İ.D. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp, kafeyi pavyona çevirdiler: 40 gözaltı
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