Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp, kafeyi pavyona çevirdiler: 40 gözaltı

Mutasyonlu koronavirüsle birlikte vaka sayılarında gözle görülür bir artış yaşanırken, Ankara'nın Çankaya ilçesinden gelen haber salgınla mücadeleyi sekteye uğratacak cinsten...
İKİ KAFEYİ PAVYONA ÇEVİRDİLER
Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs kısıtlamaları kapsamında eğlence mekanlarının kapanmasının ardından, ilçedeki 2 kafenin geceleri pavyon olarak faaliyet yürüttüğü bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Tunalı Hilmi Caddesi ile Sakarya Caddesi'nde bulunan 2 kafeye gece yarısı eş zamanlı baskın yaptı.
40 KİŞİ YAKALANDI
Operasyonda, müşteri ve çalışan, 3'ü yabancı uyruklu, 14'ü kadın olmak üzere 40 kişi yakalandı. Türkiye'de çalışma izinleri olmadığı anlaşılan yabancı uyruklu 3 kadının sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.