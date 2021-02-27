Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp, kafeyi pavyona çevirdiler: 40 gözaltı

40 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonda, müşteri ve çalışan, 3'ü yabancı uyruklu, 14'ü kadın olmak üzere 40 kişi yakalandı. Türkiye'de çalışma izinleri olmadığı anlaşılan yabancı uyruklu 3 kadının sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.