Kuaför kazada can verdi

Kaza, önceki akşam saat 21.30 sıralarında, Mavikent- Kumluca karayolu Beykonak Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi.
Antalya istikametinden Kumluca yönüne giden Vahdeddin Ayaz yönetimindeki 07 EF 252 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, önce yol kenarındaki çöp bidonuna, ardından aydınlatma direğine çarparak durdu.
Kazayı gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Vahdeddin Ayaz, sağlık ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İlçe merkezinde erkek kuaförü olduğu öğrenilen Vahdeddin Ayaz'ın cenazesi Kumluca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.