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Otel odasına kız arkadaşını öldürdü

'de bir otelde meydana gelen olayda bir erkek, tartıştığı kız arkadaşını öldürdü.

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Giriş Tarihi: 27.2.2021 22:19 ABONE OL
Otel odasına kız arkadaşını öldürdü

Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde meydana geldi. Bir otelde henüz belirlenemeyen bir sebeple H.D, kız arkadaşı P.C. ile kaldıkları otel odasında tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.D, kız arkadaşını bıçaklayarak öldürdü.

GÖZALTINA ALINDI

Odadan gelen sesleri duyan otel görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis olay yerinde H.D'yi yakalayarak gözaltına aldı. P.C'nin cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Otel odasına kız arkadaşını öldürdü
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