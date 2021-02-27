Otel odasına kız arkadaşını öldürdü

Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde meydana geldi. Bir otelde henüz belirlenemeyen bir sebeple H.D, kız arkadaşı P.C. ile kaldıkları otel odasında tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.D, kız arkadaşını bıçaklayarak öldürdü.

GÖZALTINA ALINDI

Odadan gelen sesleri duyan otel görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis olay yerinde H.D'yi yakalayarak gözaltına aldı. P.C'nin cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.