Son dakika: Baba dehşeti! Oğlunu ensesinden bıçakladı!

Olay yerine giden ekipler O.A'yı yerde kanlar içerisinde buldu. Ekipler ağır yaralı O.A'ya ilk müdahaleyi yaparak ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olduğu öğrenilen çocuğun Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk olduğu öğrenildi.

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