Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Baba dehşeti! Oğlunu ensesinden bıçakladı!

Son dakika: Baba dehşeti! Oğlunu ensesinden bıçakladı!

Son dakika haberi: 'ta baba dehşeti yaşandı. Acil serviste pansuman görevlisi olarak çalışan Yusuf A., oğlunu ensesinden bıçakladı. Olay sonrası karakola giden baba Yusuf A., karakola teslim oldu.

İHA
Giriş Tarihi: 27.2.2021 15:37 ABONE OL
Son dakika: Baba dehşeti! Oğlunu ensesinden bıçakladı!

Edinilen bilgiye göre, olay, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Miyesserler köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Çaycuma Devlet Hastanesi'nin acil servisinde pansuman görevlisi olarak görev yapan Yusuf A., 16 yaşındaki oğlu O.A'yı ensesinden bıçakladı.

Baba Yusuf A'nın ormanlık alanda oğlunu ensesinden bıçakladıktan sonra karakola giderek 'ben oğlumu bıçakladım' diyerek teslim olduğu öğrenildi. Olayı üzerine harekete geçen ekipler bölgeye hareket etti.

Olay yerine giden ekipler O.A'yı yerde kanlar içerisinde buldu. Ekipler ağır yaralı O.A'ya ilk müdahaleyi yaparak ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olduğu öğrenilen çocuğun Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk olduğu öğrenildi.

Son dakika haberi: İstanbul'da Elvan Koç'u tehdit etmişti! O sevgili için flaş karar!

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Baba dehşeti! Oğlunu ensesinden bıçakladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA