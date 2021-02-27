Son dakika: Nevşehir'de dehşet! Tartıştığı sevgilisini boğazından ve başından bıçaklayarak öldürdü

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine otele polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Halis Onur D. olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Pınar Can'ın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.