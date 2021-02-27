Son dakika: Nevşehir'de dehşet! Tartıştığı sevgilisini boğazından ve başından bıçaklayarak öldürdü

Son dakika haberleri... Nevşehir'de kan donduran bir olay meydana geldi. İl merkezinde bir otelde konaklayan Halis Onur D. ve sevgilisi Pınar Can arasında çıkan tartışma sonrasında Halis Onur D., genç kadını boğazından ve başından bıçaklayarak öldürdü.
ZANLI GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine otele polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Halis Onur D. olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Pınar Can'ın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
EŞİNİ 2 AY ÖNCE KAYBETMİŞ
Cinayete kurban giden Pınar Can'ın eşinin ise yaklaşık 2 ay önce öldüğü öğrenildi.