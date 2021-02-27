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: 'de dehşet! Tartıştığı sevgilisini boğazından ve başından bıçaklayarak öldürdü

haberleri... 'den gelen cinayet haberi deyim yerinde ise kan dondurdu. İl merkezinde bir otelde konaklayan Halis Onur D., tartıştığı sevgilisi Pınar Can'ı boğazından ve başından bıçaklayarak öldürdü. Zanlı olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşte son dakika haberinin kan donduran ayrıntıları...

DHA
Giriş Tarihi: 27.2.2021 20:45 Son Güncelleme: 27.2.2021 20:54 ABONE OL
Son dakika: Nevşehir'de dehşet! Tartıştığı sevgilisini boğazından ve başından bıçaklayarak öldürdü

Son dakika haberleri... Nevşehir'de kan donduran bir olay meydana geldi. İl merkezinde bir otelde konaklayan Halis Onur D. ve sevgilisi Pınar Can arasında çıkan tartışma sonrasında Halis Onur D., genç kadını boğazından ve başından bıçaklayarak öldürdü.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine otele polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Halis Onur D. olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Pınar Can'ın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

EŞİNİ 2 AY ÖNCE KAYBETMİŞ

Cinayete kurban giden Pınar Can'ın eşinin ise yaklaşık 2 ay önce öldüğü öğrenildi.

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Son dakika: Nevşehir'de dehşet! Tartıştığı sevgilisini boğazından ve başından bıçaklayarak öldürdü
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