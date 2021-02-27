Son depremler listesi 27 Şubat Cumartesi: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile en son nerede deprem oldu?

Son depremler, her gün sarsıntı hissedenler ve depremin büyüklüğünü merak edenkler tarafından araştırılıyor. Türkiye, sınırları içerisinde ve çevresinde fay hatları ile dolu bir ülke. Bu nedenle de sık sık depremler meydana geliyor. Özellikle son günlerde Ege Denizi ve Sivas çevresindeki hareketlilik dikkat çekiyor. Uzmanlar, Özellikle Sivas-Kayseri sınırında geçtiğimiz günlerde yaşanan deprem sonrası açıklamalarda bulundu ve Sivas bölgesinde meydana gelen depremlerin yıkıcı büyüklüğe ulaşmasının beklenmediğini paylaştı. Türkiye'de yaşanan son depremlere ilişkin detaylar, Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile paylaşılıyor. Türkiye sınırları içerisinde gerçekleşen ve hissedilen son deprem Akdeniz'de meydana geldi ve büyüklüğü 4.0 olarak ölçüldü.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ