Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son depremler listesi 27 Şubat Cumartesi: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile en son nerede deprem oldu?

Son depremler listesi 27 Şubat Cumartesi: ve son depremler listesi ile en son nerede deprem oldu?

Geçtiğimiz yılın başlarından itibaren artan depremler, büyüklükleri yıkıcı etki yaratacak kadar olmasa da korkuya neden oluyor. Özellikle geçtiğimiz yıl yaşanan İzmir ve Elazığ depremleri sonrası vatandaşların deprem duyarlılığı artarken, ve Boğaziçi Üniversitesi son depremler listesi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte, 27 Şubat Cumartesi tarihli, her iki kuruma ait son depremler listesi ve yaşanan depremlerin detaylı verileri.

Giriş Tarihi: 27.2.2021 11:16 ABONE OL
Son depremler listesi 27 Şubat Cumartesi: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile en son nerede deprem oldu?

Son depremler, her gün sarsıntı hissedenler ve depremin büyüklüğünü merak edenkler tarafından araştırılıyor. Türkiye, sınırları içerisinde ve çevresinde fay hatları ile dolu bir ülke. Bu nedenle de sık sık depremler meydana geliyor. Özellikle son günlerde Ege Denizi ve Sivas çevresindeki hareketlilik dikkat çekiyor. Uzmanlar, Özellikle Sivas-Kayseri sınırında geçtiğimiz günlerde yaşanan deprem sonrası açıklamalarda bulundu ve Sivas bölgesinde meydana gelen depremlerin yıkıcı büyüklüğe ulaşmasının beklenmediğini paylaştı. Türkiye'de yaşanan son depremlere ilişkin detaylar, Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile paylaşılıyor. Türkiye sınırları içerisinde gerçekleşen ve hissedilen son deprem Akdeniz'de meydana geldi ve büyüklüğü 4.0 olarak ölçüldü.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

ARKADAŞINA GÖNDER
Son depremler listesi 27 Şubat Cumartesi: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile en son nerede deprem oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA