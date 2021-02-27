Yaşlı çift soba kurbanı

Olay, Merkez Seyhan ilçesine bağlı Denizli Mahallesi 57057 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Safinaz ve Muzaffer Demirbaş çiftine yakınları telefon ile ulaşamadı.

YAŞLI ÇİFT ÖLDÜ

Çiftin alt katında oturan çocuklarını arayan yakınları, 'Anne ve babanıza ulaşamadık" dedi. Bunun üzerine çiftin çocukları üst kata çıktı. Kapıyı kimsenin açmaması üzerine içeri giren aile anne ve babalarını hareketsiz haldre buldu. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaşlı çiftin öldüğünü belirledi.

Safinaz ve Muzaffer Demirbaş çiftçinin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Adana'da iki gün öncede Karayusuflu Mahallesinde soba zehirlenmesi sonucu Muyesse (32) Mustafa Karslı (37) çifti yaşamını yitirmişti.