KADES uygulamasıyla eşi tarafından öldürülmekten kurtulan o kadın konuştu

Adana'da, geçtiğimiz hafta kredi kartı borcu nedeniyle tartıştığı 12 yıllık eşi Nuri Yumuşak (50) tarafından "Seni öldüreceğim, kimse seni kurtaramaz" diyerek tehdit edilen ve cep telefonuna indirdiği Kadın Destek Uygulamasına (KADES) arayarak kurtulan Raziye Yumuşam (40) yaşadıklarını anlattı.

Olaydan sonra polis tarafından yakalanan ve tutuklanan Nuri Yumuşak'ın kendisine 10 yıldır eziyet ve şiddet uyguladığını söyleyen genç kadın, "Şu an cezaevinde ama çıkarsa beni öldürür. Çünkü polisler götürürken bana '10gün sonra görüşeceğiz' diyerek bağırıyordu. Adalete güveniyorum ve en ağır cezayı vermelerini istiyorum" dedi.

Olay 23 Şubat'ta Merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi 2294 Sokak 14 numaralı adreste yaşandı. Raziye Yumuşak ile hakkında koruma kararı aldırdığı, sürenin bitiminin ardından da barıştığı eşi Nuri Yumuşak kredi kartı borcu yüzünden tartıştı. Nuri Yumuşak, iddiaya göre eşine tabancası çekip, "Seni öldüreceğim. Seni elimden kimse kurtaramaz" diyerek ölümle tehdit etti.

Bir fırsatını bulan Raziye Yumuşak, cep telefonuna yüklediği KADES uygulaması ile ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese Yüreğir Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Polisin geldiğini gören Nuri Yumuşak kaçmak istedi ancak yakalandı. Nuri Yumuşak'ın polisleri görünce attığı ve şarjöründe 5 mermi bulunan tabanca merdiven boşluğunda bulundu. Raziye Yumuşak'ın şikayetçi olduğu Nuri Yumuşak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Nuri Yumuşak ile 12 yıl önce ikinci evliliğini yaptığını ifade eden Raziye Yumuşak, ilk 2 yılının ardından 10 yıl boyunca eşinden şiddet gördüğünü ifade etti. Korkudan evine gidemediğini kızkardeşinin yanında kaldığını belirten Yumuşak, "Kredi kartlarına borç yaptı. Beni 20 bin lira borca sürükledi. Gece borçlar yüzünden kavga ettik. Sabah balkonda bulunan sepetin içinden silah çıkardı. Hemen diğer odaya kaçtım ve telefonumdaki KADES düğmesine bastım. Polise haber verdiğimi anlayınca dama kaçtı. Sonra çok kısa süre sonra polisler geldi ve damda kaçmak isterken yakaladılar" dedi.

10 GÜN SONRA GÖRÜŞECEĞİZ

Polis merkezine giderken kendisine " 10 gün sonra çıkacağım o zaman yine görüşeceğiz" diyerek tehditler savurduğunu da ifade eden talihsiz kadın, "Artık dayanacak gücüm kalmadı. İntiharı bile düşündüm. Kiminle konuşsam ya da merhaba desem beni kötü kadın yaptı. Herkesten kıskanıyordu. Daha önceki evliliğimden olan iki oğlum ile bu evlilikten olan kızımı öldüreceğini ve sonra kendi yaşamına son vereceğini söylüyordu. Tabancada bulunan 5 mermi de onun ispatıdır. Adaletimize güveniyorum ve en ağır cezayı vermesini istiyorum. Eğer cezaevinden çıkarsa yarım kalan işini tamamlar ve beni öldürür. Ölüm korkusuyla yaşamak istemiyorum. Maddi gücüm olmadığı için avukat tutamıyorum. Bu konuda devletimden yardım bekliyorum" diye konuştu.