Renk kodlarına göre kademeli normalleşme

Koronavirüs ile mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlama tedbirleri 1 Mart 2021'den itibaren kademeli olarak normalleşmeye başlayacak. Kademeli normalleşme kapsamında iller vaka sayılarına göre farklı renk kategorilerine ayrıldı. Kırmızı, turuncu, mavi ve sarı olarak tasnif edilecek iller, içinde bulundukları risk gruplarına göre kademeli olarak normalleşecek. Buna göre kırmızı ve turuncuda yer alan illerde kısıtlamaya devam edilecek, sarı listedeki illere kısmi kısıtlama uygulanacak, mavi listedeki illerde ise normalleşme adımları atılacak. Hazırlanan verilere göre yüz binde 10'un altında vaka sayısı olan illerde kişiler düşük riskli mavi il sakini olarak kendi tedbirlerini uygulamaya devam edecekler. Diğer kısıtlamalar esnetilecek. Hijyen kurallarına uyarak, açılmaya başlayacak bu illerin ardından yüz binde 10 ila 35 arasında vaka kadar olan illerde daha kontrollü bir açılma olacak. Kontrollü açılmada vaka oranının yakın olduğu kategoriye göre önce küçük işletmeler açılacak.







VERİLER HER HAFTA AÇIKLANACAK

Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı çalışma sonucunda illerin risk durumlarına göre mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklere ayrılacak ve risk hesaplamaları da vaka sayılarına göre belirlenecek. Her hafta açıklanacak veriler ile illerin düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olduğu bilinecek ve iki haftada bir vaka sayıları değişen illerin kategorisinde değişiklik yaşanacak. Düşük koronavirüs riski taşıyan yüz binde 10'un altında vaka sayısı olan mavi listedeki iller şu şekilde: Hakkâri, Muş, Şırnak, Batman ve Iğdır. Mavi listeye girebilen iller kademeli olarak normalleşecek.



KISMİ KISITLAMA

Orta koronavirüs riski taşıyan yüz binde 11-35 arasında vaka görülen sarı listedeki iller ise şu şekilde: Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kahramanmaraş, Mardin, Tunceli, Uşak, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Bartın ve Karabük. Sarı listede yer alan illerde kısıtlamalar kısmi şekilde uygulanacak.







İSTANBUL-İZMİR TURUNCU

Turuncu liste olarak hazırlanacak liste ise yüksek koronavirüs riski taşıyan illeri kapsayacak. Yüz binde 36-100 arası vaka görülen iller bu listede yer alacak. Turuncu listede yer alan şehirlerde kısıtlamalar devam edecek. Son verilere göre bu listede yer alan iller şu şekilde: Adana, Amasya, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Yozgat, Zonguldak, Kırıkkale, Ardahan, Yalova, Kilis ve Düzce.



KARADENİZ YÜKSEK RİSK GRUBUNDA

Kırmızı liste olarak sınıflandırılan listede ise yüz binde 100'ün üzerinde vaka sayısı olan yüksek riskli iller yer alacak. Bu illerde kısıtlamaların haricinde ilave tedbirlerin alınması planlanıyor. Verilere göre kırmızı listede yer alan illerimiz de şu şekilde: Adıyaman, Giresun, Konya, Ordu, Sakarya, Samsun, Rize, Tokat, Trabzon, Aksaray, Karaman ve Osmaniye.

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