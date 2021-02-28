Sahte koronavirüs test sonucu ile milyonlarca liralık vurgun! Şebeke çökertildi

SAHTE COVİD RAPORUYLA MİLYONLARCA LİRA VURGUN

Şebeke tarafından kullanılan söz konusu internet sitesine turizm acente sahibi ve çalışanı olan örgüt üyelerine verilen özel şifre ile giriş yapıldığı kaydedilen dolandırıcılık olayında, düzenlenen sahte covid-19 raporu karşılığında kişilerden 150 ile 300 dolar arasında para alındığı, bu sahte belgelerin ise müşterilere haberleşme programları üzerinden gönderildiği tespit edildi. Bu yöntemle milyonlarca lira vurgun yapan şebekenin, ayrıca şahısların yurtdışına çıkış yapabilmeleri ve uçak veya otobüslerle seyahat edebilmeleri için binlerce kişiye sahte olarak negatif covid-19 raporu düzenlendiği belirlendi.

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Binlerce kişiye sahte covid-19 raporu düzenleyen şebeke üyelerinin emniyetteki sorguları tamamlandı. Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nden adliyeye sevk edilen şebeke lideri Gürcistanlı N.M. ile sahte doktor Suriyeli M.T.'nin de aralarında olduğu 12 şüpheliden 9'u adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şebeke lideri N.M. ile sahte doktor rolündeki M.T. ile birlikte 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, sahte rapor çetesinin sokaktaki çalışma yöntemleri, peşlerindeki polis ekiplerince adım adım izlenerek o anlar kayıt altına alındı. Kameralara yansıyan görüntülerde, beyaz önlük giyerek elindeki sağlık çantasıyla sokak ortasında, parkta ya da turizm acenteleri önlerinde müşterileri muayene eden Suriyeli sahte doktorun, kişilerden süprüntü örnekleri aldığı kareler yer alıyor. Sahte doktor, herkesin gelip geçtiği cadde veya sokakta işine devam ediyor.

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