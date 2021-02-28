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Son dakika: 28 Şubat koronavirüs vaka ve vefat sayıları açıklandı! İşte koronavirüs verilerinde son durum

Son dakika... 2019'un son çeyreğinde dünya gündemine bomba gibi düşen koronavirüs 2021'in başında hala ciddiyetini korumaya devam ediyor. tarafından pandemi olarak adlandırılan bu ölümcül virüse karşı maske ve mesafe gibi kurallara riayet edilmesi büyük önem taşıyor. Dünya genelinde aşı çalışmalarının da meyvesini vermesi geleceğe daha umutla bakmamızı sağlarken yer kürede 2 milyondan fazla insan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Gelen son dakika haberine göre; 'de 109 bin 639 test yapıldı, 8 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 28 bin 569, hasta sayısı 610, ağır hasta sayısı 1191 oldu. 6 bin 511 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 2 milyon 572 bin 234'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı yüzde 4.2, ventilatör doluluk oranı 30.4 olarak açıklandı.

Giriş Tarihi: 28.2.2021 18:59 Son Güncelleme: 28.2.2021 19:15 ABONE OL
Son dakika: 28 Şubat koronavirüs vaka ve vefat sayıları açıklandı! İşte koronavirüs verilerinde son durum

Son dakika... 2019'un son çeyreğinde dünya gündemine bomba gibi düşen koronavirüs 2021'in başında hala ciddiyetini korumaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak adlandırılan bu ölümcül virüse karşı maske ve mesafe gibi kurallara riayet edilmesi büyük önem taşıyor. Dünya genelinde aşı çalışmalarının da meyvesini vermesi geleceğe daha umutla bakmamızı sağlarken yer kürede 2 milyondan fazla insan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı'nın her gün düzenli şekilde açıkladığı koronavirüs vaka sayısı ve tablosu bugün de Türk halkıyla paylaşıldı.

28 ŞUBAT KORONAVİRÜS VERİLERİ

Türkiye'de son 24 saatte 109 bin 639 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1191 oldu, 6 bin 511 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 572 bin 234'e yükseldi.

DÜNKÜ VERİLER

Türkiye'de son 24 saatte 125 bin 716 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 193 kişinin testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1187 oldu, 8 bin 938 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 565 bin 723'e yükseldi.

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Son dakika: 28 Şubat koronavirüs vaka ve vefat sayıları açıklandı! İşte koronavirüs verilerinde son durum
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