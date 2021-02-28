SON DAKİKA: Orhan Gencebay ve Demet Akalın'ın eski eşini dolandırmışlardı! Sülün Osman çetesi çökertildi!





SANAT CAMİASINI DA TOKATLAMIŞ

Savcılıkça yürütülen soruşturmada Görgülü'nün ünlü şarkıcı Demet Akalın ve işadamı eşi Okan Kurt'u sahte vekâletnameyle lüks cip satarak 12 milyon lira dolandırdığı ve Görgülü'nün 7 yıl hapis 20 bin TL de adli para cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı. Yine Görgülü'nün 2017 yılında müteahhitliğini yaptığı ve sanatçı Orhan Gencebay'ın da reklam yüzü olduğu bin 600 daireli Samsun Towers adlı projeyle ilgili olarak dolandırıcılık suçundan kamu davası açıldığı, yapılan yargılama sonucunda mahkûmiyet kararı verildiği belirlendi. Yine Sülün Osman çetesinin birden çok kez yağma, silahlı tehdit eylemleri işlediği kaydedildi.