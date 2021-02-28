SON DAKİKA: Pınar Can'ın katili Halis D.'nin ifadesi ortaya çıktı! Bu yüzden öldürmüş!

Son dakika haberler…Avanos'ta yaşayan Halis D., sevgilisi Pınar Can ile birlikte dün akşam üzeri kent merkezinde bulunan otele geldi. Çift kaldıkları odada henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Halis D., Pınar Can'ı boğaz ve göğsünden bıçakladı.