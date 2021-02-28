Son dakika: Türkiye bu haberi konuşuyor! Göktaşı (Meteor) olayından yeni görüntüler

Bunlar nedir? 'Uzayda kuyruklu yıldızların molozları' diyebileceğimiz parçalardır. Bu parçalar atmosfere girdikleri andan itibaren yüksek sıcaklık ve sürtünmeden dolayı azami bir enerji açığa çıkarıyorlar ve parlıyorlar. Bunların büyük bir kısmı atmosferde eriyor ve dünyaya da taş olarak düşmüyor ama bazıları da taş olarak düşüyorlar. Dünyanın sonunun meteor çarpması sonucu olacağı yönünde teoriler de var. Üniversiteye bazı vatandaşlar bu tip taşları getiriyorlardı. Göktaşı mı, değil mi; öğrenmek için. Bu doğa olayı bir 'şok' şeklinde görülen doğa olayı. Endişe edilecek ve korkulacak bir durum söz konusu değil. Meteor düşmelerini görebileceğiz, daha yeni başladık" şeklide değerlendirmede bulunmuştu.