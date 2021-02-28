Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Türkiye bu haberi konuşuyor! Göktaşı (Meteor) olayından yeni görüntüler

: Türkiye bu haberi konuşuyor! () olayından yeni görüntüler

görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. diğer bir adıyla olayı olduğu iddia edilen anlar ise yurdun farklı noktalarında kayıt altına alındı. Türkiye'nin özellikle Bölgesi’ndeki illerin yanı sıra Ankara, Kayseri, Tokat’ta da gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlattığı belirtilen ışık hüzmesi anı, Trabzon’da seyir halindeki bir otomobil içerisindeki kamera tarafından kayda alındı. İşte o son dakika görüntüleri ve haberin ayrıntıları...

DHA
Giriş Tarihi: 28.2.2021 15:04 Son Güncelleme: 28.2.2021 15:20 ABONE OL
Son dakika: Türkiye bu haberi konuşuyor! Göktaşı Meteor olayından yeni görüntüler

Son dakika haberine göre Doğu Karadeniz Bölgesi ile Ankara, Kayseri, Tokat'ta görülen ışık hüzmesi olayıyla ilgili bir de Trabzon'dan yeni bir detay geldi.

Atmosfere giren ve ortalığı gündüz gibi aydınlatan meteoru gören Trabzonlu genç o anları anlattı | Video

Vakfıkebir ilçesinde seyir halindeki otomobilin sürücüsü Şevki Anıl Koyun, ortalığı gündüz gibi aydınlatan doğa olayına tanık olduğu kamera görüntülerini, 'Motorampa TV' adlı youtube kanalında paylaştı.

O anları anlatan ve çok şaşırdıklarını söyleyen Koyun, "Teyzemi evine götürüyorduk. Bu yol üzerinden giderken, tam bu noktada aracımızın da kamerasına yansıyan, gökyüzünde bir yansıma, ışık hüzmesi oldu.

Yeşil, mavi renkle bir defada her tarafı aydınlattı. Büyük bir flaş patlaması gibiydi.

Atmosfere giren ve ortalığı gündüz gibi aydınlatan meteor Doğu Karadeniz Bölgesi'nden de görüntülendi | Video

Çok şaşırdık, tepkiler verdik. 2-3 gün önce de tanıtımını yaptığımız 'motorampa TV' kanalımız için araca monte ettiğimiz kamera sayesinde bu görüntüyü elde ettik" dedi.

PROF. DR. BEKTAŞ: METEOR DÜŞMELERİNİ GÖRECEĞİZ, DAHA YENİ BAŞLADIK

Türkiye'nin özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki illerin yanı sıra Ankara, Kayseri, Tokat'ta da gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlattığı belirtilen ışık hüzmesi sosyal medyada takipçileri arasında en çok paylaşım yapılan konular arasında yer alırken, Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş'ın ise geçen yıl Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada; bu tür doğa olaylarının görüleceğini söyleyerek 'daha yeni başladık' dediği ortaya çıktı.

'ŞOK' ŞEKLİNDE GÖRÜLEN DOĞA OLAYI'

Meteor yağmuru ve meteor düşmesinin, dünyanın en doğal olaylardan oluğunu, korkulacak ve endişe edilecek durum olmadığını belirten Prof. Dr. Bektaş, "Meteor yağmurlarının bile takvimi var. Kuzey yarım kürede özellikle Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgede bu meteor yağmurlarının daha çok şov şeklinde görmek mümkün.

Bunlar nedir? 'Uzayda kuyruklu yıldızların molozları' diyebileceğimiz parçalardır. Bu parçalar atmosfere girdikleri andan itibaren yüksek sıcaklık ve sürtünmeden dolayı azami bir enerji açığa çıkarıyorlar ve parlıyorlar. Bunların büyük bir kısmı atmosferde eriyor ve dünyaya da taş olarak düşmüyor ama bazıları da taş olarak düşüyorlar. Dünyanın sonunun meteor çarpması sonucu olacağı yönünde teoriler de var. Üniversiteye bazı vatandaşlar bu tip taşları getiriyorlardı. Göktaşı mı, değil mi; öğrenmek için. Bu doğa olayı bir 'şok' şeklinde görülen doğa olayı. Endişe edilecek ve korkulacak bir durum söz konusu değil. Meteor düşmelerini görebileceğiz, daha yeni başladık" şeklide değerlendirmede bulunmuştu.

SON DAKİKA: Amerikalı doktor açıkladı: Koronavirüs'ün ilacı Türk çayı!

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Türkiye bu haberi konuşuyor! Göktaşı (Meteor) olayından yeni görüntüler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA