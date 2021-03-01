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'Bizi siz mi ihbar ettiniz' kavgasında ölü sayısı 7’ye yükseldi

’ın Kahta ilçesinde ‘Bizi siz mi ihbar ettiğiniz’ ağız dalaşıyla başlayan daha sonra silahların konuştuğu kavgada yaralı olarak kurtulan 4 kişiden biri olan 21 yaşındaki Yaşar Göğüs 24 gün sonra tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Giriş Tarihi: 1.3.2021 17:11 ABONE OL
'Bizi siz mi ihbar ettiniz' kavgasında ölü sayısı 7’ye yükseldi

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kaçak kazı operasyonu sonrası iki aile arasında 'Bizi Siz mi ihbar' ettiniz kavgasının ardından 5 Şubat 2021 tarihinde Doluca köyü mevkiinde meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi olay yerinde, 3 kişi'de hastanede hayatını kaybetmiş, olayda yaralanan 4 kişi hastanede tedavi altına alınmışlardı.

Geniş güvenlik önlemleri altında cenazeler farklı saatlerde köydeki iki ayrı mezarlıkta toprağa verilmişti.

Edinilen bilgiye göre meydana gelen silahlı kavgada ağır yaralanan ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 24 gündür tedavi gören yaralılardan Yaşar Göğüs (21), yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşar Göğüs'ün hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 7'e yükseldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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'Bizi siz mi ihbar ettiniz' kavgasında ölü sayısı 7’ye yükseldi
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