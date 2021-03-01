CHP’den istifa eden meclis üyeleri AK Parti’ye geçti

Üsküdar Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeleri Ahmet Başbaydar, Hüseyin Kazan, Köksal Durmuş, Selahattin Kamışoğlu 29 Eylül'de partilerinden istifa etti. CHP'den istifa eden 4 meclis üyesinden Köksal Durmuş ve Selahattin Kamışoğlu 5 ay sonra taktıkları rozet ile AK Parti'ye geçti. AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Erdem Demir, "CHP'den istifa eden, Üsküdar Belediyesi Meclis üyeleri Köksal Durmuş ve Selahattin Kamışoğlu'nun AK Parti ailemize katılımlarını gerçekleştirdik. Millete hizmetin adresi olmuş AK Parti'mizi tercih eden ve aramıza katılan meclis üyelerimizi tebrik ediyorum. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

'MURAT ONGUN NE DERSE O OLUYOR'

29 Eylül'de CHP'den istifa ettikten sonra SABAH gazetesine konuşan Hüseyin Kazan, istifa etme gerekçelerini İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendilerine kapıyı tamamen kapatması ve taleplerini ileten vatandaşların hiçbir sorununu çözemedikleri olduğunu vurguladı. Kazan, "İBB 25 yıl sonra iktidar partisinden alındı. Ekrem Bey bir kenara çekilmiş Murat Ongun'a İBB'yi yönetme yetkisi vermiş. O da daire başkanlarını atadı. Daire başkanları Murat Ongun'un onayı olmadan hiçbir şey yapamıyor. Ongun'un onay verdikleri yapılıyor onay vermedikleri yapılmıyor. Seçimden sonra bir kere dahi olsun ne İBB Başkanı ile ne de yanındakilerle görüşemedik" demişti.

KADROLAR HDP VE İYİ PARTİYE PEŞKEŞ ÇEKİLDİ

İBB kadrolarının İYİ Parti'ye ve HDP'ye peşkeş çekildiğini vurgulayan Hüseyin Kazan, "İnsanlarımız geliyor makul, anlaşılır ancak bürokratik sorunlarını dile getiriyor. Biz bunları İl örgütünde belirtiyoruz ancak hiçbiri çözüme kavuşmuyor. Söylerken, konuşurken hak veriyorlar ancak iş çalışmaya gelince icraat yoktur. Büyükşehir belediyesinde İYİ parti kendi isteğine göre istediği telden çalıyor. İstediği işi anında yapıyor. HDP'ye zaten İSKİ'de kanalizasyon kazı işlemlerini ve İSPARK'ı teslim etmişler. Onlar oradan götürüyor. Bölgemizde artık vatandaşla oturup konuşamıyoruz. Yeminlerimiz bile vatandaş nezdinde geçerli değil" şeklinde konuştu.

'İSTANBUL 5 YIL GERİYE GİTTİ'

İstifa nedenlerinin kişisel olmadığını karşılaştıkları sorunların tüm CHP'li meclis üyelerinin hepsinin sorunu olduğuna değinen Kazan, "İBB Başkanı bir tane soruna çözüm bulmuş değil. Seçim döneminde bir sürü şey söyledi ancak İstanbul 5 yıl geriye gitti. İstanbul'da hizmet yoktur. İstanbul'u kazanma gibi bir ihtimali de yoktu zaten herkes artık nasıl kazanıldığını biliyor ve şimdi de diyet ödeniyor. İBB Başkanının çalışmak diye bir derdi yoktur. 'Çocuklarımın ergenliğini kaçırmak istemiyorum' deyip Bodrum'da tatil yapmaya başladı. 'Elazığ'da deprem oldu oraya gideceğim' dedi soluğu Erzurum Palandöken'de kayak yapmakta buldu. Madem ailenizi bu kadar çok seviyorsunuz iyi, güzel onlara vakit harcamak istiyorsanız neden bu göreve geldiniz? neden siyasete girdiniz? İstanbullu hizmet bekliyor ama başkan çalışmıyor, çalışmadığı için de emin olun en az 5 yıl geriye gitti. Ben de İstanbul'dayım görmüyor muyum? Hiçbir çalışma, proje yapmamışız, AK Parti'nin var olan, yapılmış projelerinin üzerine yatıyoruz. AK Parti'nin geliştirdiği, yaptığı projelere de çamur atılıyor" demişti.