Dikey bahçeler tekrar sökülmeye başlandı! AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tepki gösterdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul'u süsleyen ve egzos emisyonu sağlaması nedeniyle trafikte oksijen salınımını artıran dikey bahçelerin kaldırılmasına yeniden başladı.

"2024'TE İSTANBUL'UMUZU YENİDEN ÇİÇEK GİBİ YAPACAĞIZ"

İBB tarafından kaldırılmaya başlanan dikey bahçeler konusuna İstanbul AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Biz Maltepe'nin çöplerle dolu sokaklarını konuşurken, vizyon yoksunu İBB de boş durmamış ana arterlere renk katan dikey bahçelerin sökümüne tekrar başlamış. Belediyecilik bu mudur? Hiç merak etmeyin, 2024'te İstanbul'umuzu yeniden çiçek gibi yapacağız" diye tepki gösterdi.