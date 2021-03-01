Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Dikey bahçeler tekrar sökülmeye başlandı! AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tepki gösterdi

Dikey bahçeler tekrar sökülmeye başlandı! AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tepki gösterdi

daha önce tepki çeken dikey bahçelerin sökümüne yeniden başladı. AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe "2024'te İstanbul'umuzu yeniden çiçek gibi yapacağız" ifadelerini kullandı.

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Giriş Tarihi: 1.3.2021 23:18 ABONE OL
Dikey bahçeler tekrar sökülmeye başlandı! AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tepki gösterdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul'u süsleyen ve egzos emisyonu sağlaması nedeniyle trafikte oksijen salınımını artıran dikey bahçelerin kaldırılmasına yeniden başladı.

"2024'TE İSTANBUL'UMUZU YENİDEN ÇİÇEK GİBİ YAPACAĞIZ"

İBB tarafından kaldırılmaya başlanan dikey bahçeler konusuna İstanbul AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Biz Maltepe'nin çöplerle dolu sokaklarını konuşurken, vizyon yoksunu İBB de boş durmamış ana arterlere renk katan dikey bahçelerin sökümüne tekrar başlamış. Belediyecilik bu mudur? Hiç merak etmeyin, 2024'te İstanbul'umuzu yeniden çiçek gibi yapacağız" diye tepki gösterdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Dikey bahçeler tekrar sökülmeye başlandı! AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tepki gösterdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA