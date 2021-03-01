Nefesler tutuldu! Kabine Toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

Normalleşme adımları bugün gerçekleşen Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sonrasında belli olacak. 15.00'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nun gündemi vaka artışıyla Aralık ayından bu yana uygulanan kısıtlamalar ve normalleşme süreci olacak. Bu noktada "Kabine Toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?" sorusu akşam saatlerine doğru ülke çapında gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapacağı saatle ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ, CUMHURBAŞKANI SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?

Salgın sürecinde Aralık ayından bu yana vakalardaki artışla beraber sokağa çıkma yasağı, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kısıtlamalar, restoran ve kafelerde uygulanan yasak gibi birçok kısıtlamanın akıbeti bugün Bakanlar Kurulu'nda belli olacak. Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları kamuoyu ile paylaşacak.