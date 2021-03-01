Nefesler tutuldu! Kabine Toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

Normalleşme adımları bugün gerçekleşen Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sonrasında belli olacak. 15.00'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nun gündemi vaka artışıyla Aralık ayından bu yana uygulanan kısıtlamalar ve normalleşme süreci olacak. Bu noktada "Kabine Toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?" sorusu akşam saatlerine doğru ülke çapında gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapacağı saatle ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.
KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ, CUMHURBAŞKANI SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?
Salgın sürecinde Aralık ayından bu yana vakalardaki artışla beraber sokağa çıkma yasağı, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kısıtlamalar, restoran ve kafelerde uygulanan yasak gibi birçok kısıtlamanın akıbeti bugün Bakanlar Kurulu'nda belli olacak. Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları kamuoyu ile paylaşacak.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN BİTİYOR?
Yeni normalleşmeye dair kritik kararların alınacağı Kabine toplantısı 15:55'te başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 19.30 gibi halka seslenmesi bekleniyor.
İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını belirtti. Kabine Toplantısı neticesinde hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri değiştiği takdirde sabah.com.tr'den öğrenebilirsiniz
Kabine Toplantısı kararları ile beraber Ankara, İzmir ve İstanbul'da sokağa çıkma yasağı kalktı mı, kalkacak mı ve hafta sonu yasaklar ne zaman bitecek gibi birçok sorunun yanıt bulması öngörülüyor.
İşte, Kabine gündemi ve detaylar;
BAŞKAN ERDOĞAN KABİNEYİ TOPLUYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ikinci kez yeni normale geçişin yol haritasını belirleyecek.
AŞILAMA TÜM OLUMSUZLUKLARIN KARŞISINDA
Vakalar sık sık artışa geçerek ilgili kurul ve bakanlıkların işini zorlaştırsa da koronavirüsle mücadelede en büyük silah olan aşılama oranlarının da artması ile kısıtlamalarda esnekliklerin etap etap uygulamaya geçirilmesi düşünülüyor