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Polisin dikkati oto hırsızını yakalattı

’ın merkez ilçesi ’da polisin dikkati oto hırsızını yakalattı. Asayiş Şube Müdürlüğü oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri il genelinde çalıntı ve change yapılmış otoların tespitine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Bölge Trafik uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Giriş Tarihi: 1.3.2021 10:59 ABONE OL
Polisin dikkati oto hırsızını yakalattı

Otomobilde yapılan şase kontrolünde şasenin orijinal olmadığı, şasenin sonradan monte edildiğini tespit etti. Otomobilin içinde bulunan Ç.T. isimli şüphelinin Topboğazı mevkiinde bulunan bir firmaya gri renkte valiz bıraktığı akabinde hızlı bir şekilde buradan ayrıldığını tespit eden Polis ekipleri firmada bırakılan valizin içinde 1 adet sarı renk havalı şase baskı cihazı, 1 adet güç kaynağı, 1 adet güç kablosu, 1 adet dramel engraver ibareli cihaz, 1 adet rulo teflon bant, 1 adet spiral taşı, 1 adet yıldız anahtar seti, 1 adet makas, 1 adet uç, 1 adet pense, 1 adet spiral makinası, yapıştırıcı ve 3 adet zımpara kağıdı ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine Ç.T. isimli şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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Polisin dikkati oto hırsızını yakalattı
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