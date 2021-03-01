Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 1 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama

Haftalık olarak Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri MP TV ile Youtube canlı yayında şanslı numaraları belirlenerek şans oyunu severlere duyurulan MPİ Sayısal Loto sonuçları bugün (1 Mart 2021) açıklanıyor. Milli piyango Online üzerinden kupon dolduran ve peş peşe gelen devirlerle 117 Milyon Türk Lirası'na erişen büyük ikramiye tutarını kazanmak isteyen şans oyunu severler, kazandıran numaraları merak ederek 1 Mart MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (1 MART)

Milli Piyango Online (MPİ) ile 1 Mart MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;