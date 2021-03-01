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'da eski eş dehşeti! Talihsiz kadın ağır yaralandı

'da eski eş dehşet saçtı. Necati Ö. boşandığı eski eşi Gülizar Ö.'nün yolunu kesti. İkili arasında tartışma çıktı. Öfkeli adam, cebinden çıkardığı bıçakla talihsiz kadını defalarca bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır şekilde yaralanan Gülizar Ö. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Necati Ö. ise polis tarafından gözaltına alındı...

DHA
Giriş Tarihi: 1.3.2021 09:06 Son Güncelleme: 1.3.2021 09:16 ABONE OL
Ankara'da eski eş dehşeti! Talihsiz kadın ağır yaralandı

Olay, sabah saatlerinde Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Necati Ö., boşandığı eşi Gülizar Ö. ile konuşmak istedi.

Necati Ö. ile Gülizar Ö. bir süre sonra sokakta tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Necati Ö., yanında bulanan bıçakla Gülizar Ö.'ye saldırmaya başladı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


İki bileğinden, göğsünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden çok sayıda bıçak darbesi alan Gülizar Ö., ağır yaralandı.

Yaralı kadın olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası hastanede yoğun bakıma alınırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi. Necati Ö. ise olay yerinde gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Ankara'da eski eş dehşeti! Talihsiz kadın ağır yaralandı
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