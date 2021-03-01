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: 'da ! Silahla saçtı!

haberler...'da sabah saatlerinde hareketli saatler yaşandı. Silahlı bir kişi, bankayı soymaya çalıştı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, akli dengesi bozuk olduğu öne sürülen soyguncuyu gözaltına aldı. İşte son dakika haberinin detayları...

İHA
Giriş Tarihi: 1.3.2021 10:50 Son Güncelleme: 1.3.2021 10:59 ABONE OL
SON DAKİKA: Diyarbakır'da banka soygunu! Silahla dehşet saçtı!
Diyarbakır'da bir soyguncu, tabanca ve bıçakla banka şubesinde soygun girişiminde bulundu. Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen L.Y., güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
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SON DAKİKA: Diyarbakır'da banka soygunu! Silahla dehşet saçtı!
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