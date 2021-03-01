Son dakika haberler...Diyarbakır'da sabah saatlerinde hareketli saatler yaşandı. Silahlı bir kişi, bankayı soymaya çalıştı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, akli dengesi bozuk olduğu öne sürülen soyguncuyu gözaltına aldı. İşte son dakika haberinin detayları...
Giriş Tarihi: 1.3.2021 10:50Son Güncelleme: 1.3.2021 10:59ABONE OL
Diyarbakır'da bir soyguncu, tabanca ve bıçakla banka şubesinde soygun girişiminde bulundu. Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen L.Y., güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
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SON DAKİKA: Diyarbakır'da banka soygunu! Silahla dehşet saçtı!