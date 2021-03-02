Arifiye Belediyesi’ni Pandemi durdurmadı

Arifiye Belediyesi Mart Ayı olağan meclis toplantısı Başkanı İsmail Karakullukçu'nun başkanlığında meclis toplantı salonunda yapıldı. Konuşmasına Gara Şehitlerine şükran ve minnetlerini sunarak başlayan başkan Karakullukçu, "Şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Ruhları şad olsun" dedi. Vatandaşların doğayla iç içe gezip, mangal yapabileceği, balık tutabileceği Tabiat Parkı ile ilgili bili veren Başkan Karakullukçu," Parkımızın yapımı hızla sürüyor" dedi.

İlçede inşaatı devam üç okuldaki çalışmaları yakından takip ettiğini anımsatan Başkan Karakullukçu," Arifiye Park yanındaki ilkokulumuzda çalışmalar bittiğinde Bekir Sıtkı Durgun İlkokulu öğrencilerimiz buraya yönlendirilip, okulun mevcut hizmet binasında güçlendirme çalışmaları başlayacak. Yine devletten aldığımız park alanları var. Karıncalı Dede Türbesi, Neviye Mahallesi Çamlığın altı dediğimiz bölge ile diğer alanlarda çalışmalarımız 2021 yılı boyunca devam edecek" diye konuştu.

Karakullukçu, "Tank Palet yanındaki ikinci caddemizde dolgu çalışmaları devam ediyor. Asfalt sezonu ile birlikte, burayı hizmete sunmanın heyecanı içerisindeyiz. Caddenin karşı tarafında bulunan ve tren yolu boyunca uzanan Menekşe sokakta kilitli parke döşeme çalışmamız tamamlandı. İlçelerdeki içme suyu ve yağmur suyu hattı çalışmamız devam ediyor. Toyota hastanemizde çalışmalara paralel Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte kavşak düzenlemesi yaptık" dedi.

İlçenin parlayan bir yıldız gibi olduğuna dikkat çeken Başkan Karakullukçu, "İlçe genelindeki çalışmalar Pandemiye rağmen artarak devam edecektir. Ayrıca Pandemi konusunda vatandaşlarımız temizlik, maske ve mesafe kurallarına daha da dikkat etmelerini rica ediyoruz. Bizlerde ilçenin her yerinde önlem ve tedbirlerimizi artıyoruz. El birliğiyle Pandemi'nin üzerinden gelmek için herkes üzerine düşen görevi yapsın" dedi.