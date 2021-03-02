Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de feci olay! 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

'de feci olay! 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

'in Bergama ilçesinde bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangında 5 yaşındaki Musa Taşıyan hayatını kaybetti.  Anneanne Hatice Çetiner, ağır yaralandı.

DHA
Giriş Tarihi: 2.3.2021 09:50 ABONE OL
İzmir'de feci olay! 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Yangın, dün saat 15.00 sıralarında, Bergama ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın 3'üncü katında çıktı. Evden çıkan dumanları gören vatandaşlar, itfaiyeyi aradı. Gelen itfaiye ekipleri, hem alevlere müdahale etti hem de içeride bulunan Hatice Çetiner ile torunu Musa Taşıyan'ı dışarıya çıkardı.

5 YAŞINDAKİ MUSA KURTARILAMADI

Ağır yaralı olan anneanne ile torunu, Bergama Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak 5 yaşındaki Musa Taşıyan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı olan Hatice Çetiner tedaviye alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Siparişi yetiştirmek isteyen motokurye, kadına çarptı

ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'de feci olay! 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA