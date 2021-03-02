Şanlıurfa’da otomobilin çarptığı kadın öldü

Kaza Haliliye ilçesine bağlı Yeşildirek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, merkez Haliliye ilçesi Yeşildirek Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Aliye Asoğlu'na (55) çarptı.

SÜRÜCÜYÜ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Yaralanan Asoğlu'na yapılan ilk müdahalenin ardından, Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm Müdahaleye rağmen kurtarılmayarak hayatını kayıp etti Aliye Asoğlu'nun cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.