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13 yaşında çocuğa cinsel tacizde bulunmuştu! Gözaltına alındı

’da 13 yaşında bir kız çocuğunun cinsel tacize uğramasıyla ilgili olarak olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 18 yaşından küçük şüpheli gözaltına alındı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 3.3.2021 18:57 ABONE OL
13 yaşında çocuğa cinsel tacizde bulunmuştu! Gözaltına alındı

İstanbul Emniyeti'ni harekete geçiren olay 1 Mart Pazartesi günü Maltepe Altay Çeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre; okuldan dönen 13 yaşındaki E.C.T. isimli kız çocuğu, bir kişinin cinsel tacizine uğradı.

13 yaşında çocuğa cinsel tacizde bulunmuştu! Gözaltına alındı | Video

İNCELEME SÜRÜYOR

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma açarak inceleme başlattı. Güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 18 yaşından küçük B.Ö.Ç. isimli şüpheli, Maltepe Gülsuyu Mahallesi Eski Üsküdar Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. İncelemelerin sürdüğü belirtildi.

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13 yaşında çocuğa cinsel tacizde bulunmuştu! Gözaltına alındı
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