İstanbul Emniyeti'ni harekete geçiren olay 1 Mart Pazartesi günü Maltepe Altay Çeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre; okuldan dönen 13 yaşındaki E.C.T. isimli kız çocuğu, bir kişinin cinsel tacizine uğradı.
13 yaşında çocuğa cinsel tacizde bulunmuştu! Gözaltına alındı | Video
İNCELEME SÜRÜYOR
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma açarak inceleme başlattı. Güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 18 yaşından küçük B.Ö.Ç. isimli şüpheli, Maltepe Gülsuyu Mahallesi Eski Üsküdar Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. İncelemelerin sürdüğü belirtildi.