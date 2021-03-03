Gençliğin yardım malzemeleri İdlib yolunda

İdlib'de zor şartlar altında yaşayan insanların kış aylarını rahat geçirebilmeleri için kalın kıyafetler, çeşitte giyim eşyaları, ayakkabı, bot, mont, koruyucu giyim malzemeleri 81 ildeki gençlik merkezlerinde toplanarak lojistik merkez olan İskenderun'a gönderildi.

TÖREN DÜZENLENDİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ülke genelinde başlattığı "Kardeşin Isınır Dünya Isınır" kampanyasında toplanan yardım malzemeler İskenderun Gençlik Merkezinde gönüllü gençler tarafından tasnifi yapılıp paketlendi. Kızılay Yardım TIR'ına toplam 704 koli olarak yüklenen yardım malzemeleri İdlib'e doğru uğurlanmak üzere tören düzenlendi. İskenderun Gençlik Merkezindeki törenine Kaymakam İskender Yönden, Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü M. Cemil Şensöz, Kızılay Hatay Şube Başkanı Kudret Özbakış, Kızılay İskenderun Şube Başkanı Recep Sivri, Belen Kızılay Temsilcisi Abdurrahman Özdemir ve Hatay Gençlik Merkezi Müdürleri katıldı.

33 İLDEN 704 YARDIM KOLİSİ

Ayrıca uzaktan bağlantı ile törene katılan Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu da tüm katılımcılarla sohbet ederek, destek veren herkese teşekkür etti. Kaymakam İskender Yönden yürütülen sosyal proje kapsamında; çeşitli kıyafet ve giyim eşyaları, ayakkabı, bot, mont v. b. kışlık giyim malzemeleri toplandığını belirterek "Suriye'nin İdlib kentinde kış mevsimini zor şartlar altında geçiren insanlara ulaştırılacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. 33 ilden gelen toplam 704 yardım kolisi gençlik merkezi personelleri ve gönüllü gençlerimiz tarafından tasnif ve kolileme çalışmalarının tamamlanmasının akabinde, Türk Kızılayı Yardım Tırına yüklenerek, İdlib'e uğurlandık" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından, Kızılay yardım TIR'ına yüklenen yardım malzemeleri düzenlenen uğurlama töreniyle İdlib'e yola çıktı.