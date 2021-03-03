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Hırsız kaçak silah imalatında yakalandı

’te 4 ayrı hırsızlık suçundan aranan şahıs kaçak silah imalatı yaparken yakalandı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 3.3.2021 16:20 ABONE OL
Hırsız kaçak silah imalatında yakalandı

4 ayrı yerden hırsızlık yaptığı belirlenen şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdüren Şehitkâmil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.S.K isimli şahsı Boyacı Mahallesi'nde bir işyerine düzenlenen baskınla yakaladı. Şahsın yakalandığı işyeri içerisinde yapılan incelemelerde kaçak silah imalatı yapıldığı görülmesi üzerine işyerinde yapılan aramada 7 adet tabanca, 5 adet kurusıkı tabanca, çok sayıda tabanca malzemeleri ve kurusıkı tabancayı gerçek tabancaya çevirmeye yarayan aparatlar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak S.S.K ve bir kişi daha yakalanarak gözaltına alındı.

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Hırsız kaçak silah imalatında yakalandı
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