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sonuçları açıklandı mı? Online ile 3 Mart çekiliş sonuçları -

sonuçları” Online aracılığıyla her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri ile canlı yayında kazandıran numaralarla belli oluyor. (MPİ) ile işbirliğinde yapılan canlı çekilişe ve MPİ bayilerinden kupon doldurarak katılan şans oyunu severler, peş peşe gelen devirlerle 118 Milyon TL’lik çılgın tutarı aşan kazanmak isteğiyle şanslı numaraları merak ederek 3 Mart sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramayı sürdürüyor. Milli Piyango Online ile 3 Mart çekiliş sonuçları ve ekranı.

Giriş Tarihi: 3.3.2021 20:39 Son Güncelleme: 3.3.2021 20:39 ABONE OL
Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 3 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında tamamen yenilerek çılgın büyük ikramiye tutarına erişen MPİ Sayısal Loto sonuçları bugün, MP TV ile Youtube canlı yayınında şans oyunu severler için açıklanacak. Milli piyango Online aracılığıyla internet üzerinden kupon dolduran şans oyunu severler, bugünkü MPİ canlı çekiliş sonunda belirlenen şanslı numaraları öğrenmek isteyerek 3 Mart MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (3 MART)

Milli Piyango Online ile 3 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama moturu detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 3 Mart Sayısal Loto sonuçları:

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...


SAYISAL LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.



SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
  • Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 3 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
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