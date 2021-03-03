SON DAKİKA: Ali Emir'in katilleri hesap verdi! Acılı anne Sema Şahin: Kendilerini pişkince savunmaya çalıştılar!

ANNE O ANLARI ANLATTI



Duruşmada müşteki olarak yer alan anne Sema Şahin de ifade verdi. Anne Şahin ifadesinde Ali Emir'e uygulanan tedaviyi ve yaşadıklarını anlattı. Şahin ifadesinde, "... çocuğum bacaklarını karnına çekerek ağlamaya başladı. Doktor Ramina'ya çocuğumun durumunun kötüye gittiğini söyledim. İlaç verildi. Bana dozunu ayarladığını söyledi. Çocuğum baygın halde inlemeye devam etti. Bir süre sonra çocuğum vefat etti. Çocuğuma aspire edildiğini Ramina Hanım odadan çıkarak söyledi. Ben de aspirenin ne olduğunu sorduğumda 'mamayı boğazına kaçırdığımı' söyledi. Ben de 8 saattir beslemediğimi söyledim. Adli Tıp Kurumu raporunda da midesinin boş olduğu tespit edilmiştir. Başka bir hemşire de kollarımdan tutup sallayarak 'sessiz ol' diye sarstı. Sanıkların cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Mahkeme, bir sonraki duruşmayı 30 Nisan 2021 gününe erteledi.