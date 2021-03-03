Gelen son dakika haberine göre; Esenyurt TEM bağlantı yolunda feci bir kaza yaşandı. Karşı şeride giren otomobil, 4 araca çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralanırken, yol adeta savaş alanına döndü. Kaza sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Giriş Tarihi: 3.3.2021 14:31Son Güncelleme: 3.3.2021 14:39ABONE OL
Son dakika haberi... Esenyurt TEM bağlantı yolunda karşı şeride giren otomobilin, 4 araca çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Yol savaş alanına dönerken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
AYRINTILAR GELİYOR...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi | Esenyurt'ta feci kaza! Büyük panik yaşandı...