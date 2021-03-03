Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi | Esenyurt'ta feci kaza! Büyük panik yaşandı...

haberi | 'ta feci ! Büyük panik yaşandı...

Gelen haberine göre; TEM bağlantı yolunda feci bir yaşandı. Karşı şeride giren otomobil, 4 araca çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralanırken, yol adeta savaş alanına döndü. Kaza sonrası bölgeye sağlık ve ekipleri sevk edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 3.3.2021 14:31 Son Güncelleme: 3.3.2021 14:39 ABONE OL
Son dakika haberi | Esenyurt'ta feci kaza! Büyük panik yaşandı...

Son dakika haberi... Esenyurt TEM bağlantı yolunda karşı şeride giren otomobilin, 4 araca çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Yol savaş alanına dönerken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Son dakika: Kızını rehin alan damadını bıçaklamıştı! O kayınpeder için istenen ceza belli oldu...

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi | Esenyurt'ta feci kaza! Büyük panik yaşandı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA