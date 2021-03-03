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ile arasında sefer yapan feribot saatlerine normalleşme düzenlemesi

’nin Pertek İlçesi ile arasında yük ve yolcu taşımacılığı yapan feribotların hareket saatleri, normalleşmeyle birlikte yeniden düzenlendi.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Giriş Tarihi: 3.3.2021 13:07 ABONE OL
Tunceli ile Elazığ arasında sefer yapan feribot saatlerine normalleşme düzenlemesi

Pertek Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2 Mart tarihinden geçerli olmak üzere ilçe iskelesinden ilk feribotun 06:00'da, Elazığ iskelesinden ise, 06:30'da hareket edeceği belirtilirken feribotların saat 20:00'a kadar karşılıklı olarak yarım saatte bir sefer yapacağı ifade edildi.

Belediye açıklamasında saat 20:00'dan sonra Pertek İskelesinden feribotun saat: 21:00'da, Elazığ iskelesinden saat: 21:00'da hareket edeceği, son feribotun Pertek iskelesinden saat: 22:00'da, Elazığ iskelesinden ise, saat: 00:00'da sefer yapacağı kaydedildi.

Saat 00.00'dan sonra sabah saat: 06:00'a kadar acil durumlar için belediye feribotunun çalışacağının belirtildiği belediye başkanlığı açıklamasında, feribotların hasta ve ambulans hariç bekleme yapmayarak saatinde hareket edeceği ifade edildi.

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Tunceli ile Elazığ arasında sefer yapan feribot saatlerine normalleşme düzenlemesi
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