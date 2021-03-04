Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Banka çalışma saatleri 2021

Banka çalışma saatleri milyonlarca vatandaşın gündemine gelmeye devam ediyor. Son olarak koronavirüsle mücadelede normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusuna yanıt aranmaya başlanmıştı. Çek, senet, hesap açma kapama, kredi çekme gibi finansal ihtiyaçları olan vatandaşların mesai saatleri içerisinde işlerini halletmesi gerekiyor. Buna göre; Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Garanti, Ziraat, Türkiye İş, Denizbank, Akbank, Yapı Kredi Banka çalışma saatleri 2021
Yeni tip KOVİD 19 salgınıyla mücadele kapsamında banka çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Son olarak değiştirilen güncel banka saatleri ile ilgili detaylar şöyle;
Akbank müşterilerine gönderdiği son bilgilendirme mesajında 11 Ocak 2021 tarihinden itibaren şubelerinde 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vereceklerini duyurdu.
Türkiye İş Bankası tarafından 18 Ocak 2021 tarihinden itibaren müşterilerine gönderilen bilgilendirme mesajı şöyle:
"Değerli Müşterimiz, 18 Ocak 2021 Pazartesi itibarıyla şubelerimiz 09.00-12.30/13.30-17.00 saatleri arasında hizmet verecektir. İşlemlerinizi İşCep, Maximum Mobil, İnternet Şubesi ve Bankamatiklerimizden de gerçekleştirebilirsiniz. Saygılarımızla."
Denizbank müşterilerine gönderdiği son bilgilendirme mesajında "Değerli Müşterimiz, 14 Ocak Perşembe itibariyla şubelerimizdeki mesai saatlerinin 09:00 - 17:00 olarak düzenlendiğini bilginize sunarız. Bankacılık işlemlerinizi öncelikli olarak MobilDeniz, Internet şubemiz, DenizKartım ve fastPay uygulamaları üzerinden veya ATM'lerimizden gerçekleştirebilirsiniz." denildi.
QNB Finansbank tarafından yapılan açıklama şöyle:
"Değerli Müşterimiz, Türkiye genelinde şubelerimiz 18 Ocak 2021 itibariyla hafta içi 09:00 - 12:30 ve 13:30 - 17:00 saatleri arasinda hizmet vermeye başlayacaktır"
Garanti BankasI'nın müşterine yaptığı açıklamada 11 Ocak 2021 Pazartesi itibarıyla normal saatleri olan 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 arasında hizmet vermeye devam edileceği söylendi.
TEB Bankası tarafından yapılan açıklama şöyle:
"Degerli Musterimiz, Subelerimiz 03.12.2020 tarihi itibariyla hafta ici her gun 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00 saatleri arasinda hizmet verecektir. Bankacilik islemlerinizi hizlica yapabilmek icin oncelikli olarak CEPTETEB Internet Subesi ve mobil bankacilik uygulamamizdan faydalanabilirsiniz.
Vakıfbank 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren hafta içi 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet sunuyordu. Yapılan son açıklamayla birlikte Vakıfbank çalışma saatleri 4 Mart 2021 tarihinden itibaren 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellendi.
Yapı Kredi Bankası müşterilerine gönderdiği son bilgilendirme mesajında 12 Ocak 2021 Salı gününden itibaren şubelerinde 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında hizmet vereceklerini duyurdu.
Ziraat Bankası 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren hafta içi 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet sunuyordu. Yapılan son açıklamayla birlikte Ziraat Bankası çalışma saatleri 4 Mart 2021 tarihinden itibaren 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellendi.
HSBC tarafından yapılan açıklama şöyle:
HSBC, internet sitesinden yaptığı açıklamada "18 Ocak Pazartesi günü itibarıyla tüm şublerimiz hafta içi her gün 09:00 - 12:30 ve 13:30 - 17:00 saatleri arasında müşteri ziyaretlerine açık olacaktır