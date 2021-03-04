Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Banka çalışma saatleri 2021

Banka çalışma saatleri milyonlarca vatandaşın gündemine gelmeye devam ediyor. Son olarak koronavirüsle mücadelede normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusuna yanıt aranmaya başlanmıştı. Çek, senet, hesap açma kapama, kredi çekme gibi finansal ihtiyaçları olan vatandaşların mesai saatleri içerisinde işlerini halletmesi gerekiyor. Buna göre; Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Garanti, Ziraat, Türkiye İş, Denizbank, Akbank, Yapı Kredi Banka çalışma saatleri 2021

BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Yeni tip KOVİD 19 salgınıyla mücadele kapsamında banka çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Son olarak değiştirilen güncel banka saatleri ile ilgili detaylar şöyle;