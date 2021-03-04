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, kaçta kapanıyor? 2021

Sosyal hayatta kademeli normalleşme süreciyle birlikte değiştirildi. Finansal ihtiyaçlarını karşılamak üzere bankaların yolunu tutacak olan vatandaşlar , kaçta kapanıyor, kaça kadar açık sorusuna yanıt ararken güncel banka saatlerine ulaşmaya çalışıyor. Birçok banka kendi kurumunun bu süreçteki güncel açılış kapanış saatlerine ilişkin açıklamayı yaparken Garanti, Ziraat, Türkiye İş, Denizbank, Akbank, Yapı Kredi ve diğer tüm bankaların güncel çalışma saatleri merak ediliyor. Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte 2021 Banka çalışma saatleri

Giriş Tarihi: 4.3.2021 10:44 ABONE OL
Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Banka çalışma saatleri 2021

milyonlarca vatandaşın gündemine gelmeye devam ediyor. Son olarak koronavirüsle mücadelede normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusuna yanıt aranmaya başlanmıştı. Çek, senet, hesap açma kapama, kredi çekme gibi finansal ihtiyaçları olan vatandaşların mesai saatleri içerisinde işlerini halletmesi gerekiyor. Buna göre; , kaçta kapanıyor? Garanti, Ziraat, Türkiye İş, Denizbank, Akbank, Yapı Kredi

BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Yeni tip KOVİD 19 salgınıyla mücadele kapsamında banka çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Son olarak değiştirilen güncel banka saatleri ile ilgili detaylar şöyle;

Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Banka çalışma saatleri 2021

AKBANK

Akbank müşterilerine gönderdiği son bilgilendirme mesajında 11 Ocak 2021 tarihinden itibaren şubelerinde 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vereceklerini duyurdu.

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Türkiye İş Bankası tarafından 18 Ocak 2021 tarihinden itibaren müşterilerine gönderilen bilgilendirme mesajı şöyle:

"Değerli Müşterimiz, 18 Ocak 2021 Pazartesi itibarıyla şubelerimiz 09.00-12.30/13.30-17.00 saatleri arasında hizmet verecektir. İşlemlerinizi İşCep, Maximum Mobil, İnternet Şubesi ve Bankamatiklerimizden de gerçekleştirebilirsiniz. Saygılarımızla."

DENİZBANK

Denizbank müşterilerine gönderdiği son bilgilendirme mesajında "Değerli Müşterimiz, 14 Ocak Perşembe itibariyla şubelerimizdeki mesai saatlerinin 09:00 - 17:00 olarak düzenlendiğini bilginize sunarız. Bankacılık işlemlerinizi öncelikli olarak MobilDeniz, Internet şubemiz, DenizKartım ve fastPay uygulamaları üzerinden veya ATM'lerimizden gerçekleştirebilirsiniz." denildi.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Değerli Müşterimiz, Türkiye genelinde şubelerimiz 18 Ocak 2021 itibariyla hafta içi 09:00 - 12:30 ve 13:30 - 17:00 saatleri arasinda hizmet vermeye başlayacaktır"

GARANTİ

Garanti BankasI'nın müşterine yaptığı açıklamada 11 Ocak 2021 Pazartesi itibarıyla normal saatleri olan 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 arasında hizmet vermeye devam edileceği söylendi.

TEB BANKASI

TEB Bankası tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Degerli Musterimiz, Subelerimiz 03.12.2020 tarihi itibariyla hafta ici her gun 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00 saatleri arasinda hizmet verecektir. Bankacilik islemlerinizi hizlica yapabilmek icin oncelikli olarak CEPTETEB Internet Subesi ve mobil bankacilik uygulamamizdan faydalanabilirsiniz.

VAKIFBANK

Vakıfbank 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren hafta içi 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet sunuyordu. Yapılan son açıklamayla birlikte Vakıfbank çalışma saatleri 4 Mart 2021 tarihinden itibaren 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellendi.

Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Banka çalışma saatleri 2021

YAPI KREDİ BANKASI

Yapı Kredi Bankası müşterilerine gönderdiği son bilgilendirme mesajında 12 Ocak 2021 Salı gününden itibaren şubelerinde 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında hizmet vereceklerini duyurdu.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren hafta içi 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet sunuyordu. Yapılan son açıklamayla birlikte Ziraat Bankası çalışma saatleri 4 Mart 2021 tarihinden itibaren 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellendi.

HSBC

HSBC tarafından yapılan açıklama şöyle:

HSBC, internet sitesinden yaptığı açıklamada "18 Ocak Pazartesi günü itibarıyla tüm şublerimiz hafta içi her gün 09:00 - 12:30 ve 13:30 - 17:00 saatleri arasında müşteri ziyaretlerine açık olacaktır

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Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Banka çalışma saatleri 2021
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