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'de feci ! Hafif ticari araç, otomobil ve midibüse çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

'de hafif ticari aracın karşı şeride geçerek otomobil ve servis midibüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

AA
Giriş Tarihi: 4.3.2021 21:28 ABONE OL
İzmir'de feci kaza! Hafif ticari araç, otomobil ve midibüse çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

Bergama'dan Aliağa yönüne giden E.E'nin kullandığı 35 AS 3515 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak refüjü aşıp karşı şeride geçti. İlk olarak M.K'nin kullandığı 06 AVE 85 plakalı otomobile çarpan hafif ticari araç, daha sonra cezaevi personelini taşıyan servis midibüsüne çarptı.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede otomobil sürücüsü M.K ve otomobilde bulunan N.Ç'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

2'Sİ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI

Otomobilde bulunan diğer yolcu D.K. ve hafif ticari aracın sürücüsü E.E ile midibüsteki 2 kişi yaralandı. Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan D.K ve E.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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İzmir'de feci kaza! Hafif ticari araç, otomobil ve midibüse çarptı: 2 ölü, 4 yaralı
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