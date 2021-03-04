Kızıltepe-Ceylanpınar Yolu çalışmaları ile ilgili toplantı yapıldı

Kızıltepe Kaymakamı/Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam Belediye Meclis Salonu'nda, Ak Parti İlçe Başkanı Bülent Şahin, Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü Teknik Personelleri ve muhtarlar ile bir araya geldi.

Mardin Kızıltepe ilçesi ile Şanlıurfa Ceylanpınar ilçelerini birbirine bağlayan yolda yapılacak yenileme ve genişletme çalışmaları ile ilgili olarak Kaymakam/Belediye Başkan Vekili Çam, Ulaştırma Bakanlığı tarafından ihalesi gerçekleştirilip yer teslimi yapılarak yapım çalışmalarına başlanılan Kızıltepe-Ceylanpınar Yolu çalışmaları kapsamında ilgili muhtarlar ile toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, kamulaştırma işlemleri ve yolun yapım çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Kamulaştırma süreçleri devam ederken yapım işlerinin de başlayacağını belirten Çam: "Kızıltepe-Ceylanpınar yolunun programa alınıp ihale edilmesi ve yapımına başlanılmasında ilgi ve himayelerinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'na, Valimiz Sayın Mahmut Demirtaş'a, Milletvekillerimiz Sayın Cengiz Demirkaya ile Sayın Şeyhmus Dinçel'e, emeği geçen siyasetçi ve bürokratlarımıza ilçemiz adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

İhalesi 30 Aralık 2020'de yapılan 61 kilometrelik yol 15 metre genişlik ve 3 metre yükseklikte olacak.