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Orman İşletmesi arıcılara fidan dağıttı

Orman İşletme Müdürlüğünce, arıcılara 10 bin adet biberiye ve lavanta fidanı dağıtıldı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 4.3.2021 10:24 ABONE OL
Orman İşletmesi arıcılara fidan dağıttı

Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü, il genelinde faaliyet gösteren arıcıların bal üretimine katma değer sağlamak, ormanlık alanlarda tıbbi-aromatik bitki çeşitliliğini artırmak ve erozyonla mücadelede amacıyla arıcılara biberiye ve lavanta fidanı dağıttı.

Orman İşletme Müdürü Veli Topçu, Arıcılar Birliği Başkanı Nebi Koca ve Orman İşletme Müdürlüğü personelinin katılımıyla Gaziantep Orman Fidanlığında yapılan törenle fidanlar aracılara dağıtıldı.

Törende konuşan Orman İşletme Müdürü Veli Topçu, hem bitki çeşitliliğini arttırmak hem de arıcıların üretimine katkıda bulunmak amacıyla dağıttıkları fidanların tıbbi-aromatik amaçlı olarak kullanması nedeniyle ayrıca gelir getirici olduğuna dikkat çekti.

Gaziantep Arıcılar Birliği Başkanı Nebi Koca ise Gaziantep'te arıcılık faaliyeti yapan vatandaşları ve yöre halkını destekleyecek uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Orman İşletmesi arıcılara fidan dağıttı
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