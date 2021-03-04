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Son Dakika Haberi - ’da şiddetli deprem! 'de de hissedildi...

(AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ’ın kentinde 5.7 şiddetinde deprem meydana geldi. ’de merkez üssüne yakın konumda olan illerde de şiddetli depremin sarsıntıları hissedildi. İşte son dakika Yunanistan depreminin tüm detayları...

Giriş Tarihi: 4.3.2021 22:17 Son Güncelleme: 4.3.2021 22:17 ABONE OL
Son Dakika Haberi - Yunanistan’da şiddetli deprem! Türkiye'de de hissedildi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Yunanistan'ın Larisa kentinde saatler 21.36'yı gösterirken 5.7 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Türkiye'de de hissedildi.

SON DAKİKA - YUNANİSTAN'DA 5.7 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Türkiye'de de hissedilen son dakika Yunanistan depreminin detayları şöyle;

AFAD VERİLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre Yunanistan'ın Larisa kentinde meydana gelen yerin 19.60 Kilometre derinliğindeki depremin şiddeti 5.7 olarak ölçüldü.

DEPREMİN DETAYLARI

Yunanistan'ın peş peşe yüksek şiddette depremler meydana gelen kenti Laris'daki en son kaydedilen 5.7 şiddetindeki sarsıntının merkez üssü mevkisi harita üzerinde şöyle;

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Son Dakika Haberi - Yunanistan’da şiddetli deprem! Türkiye'de de hissedildi...
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