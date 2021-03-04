Son Dakika Haberi - Yunanistan’da şiddetli deprem! Türkiye'de de hissedildi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Yunanistan'ın Larisa kentinde saatler 21.36'yı gösterirken 5.7 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Türkiye'de de hissedildi.
Türkiye'de de hissedilen son dakika Yunanistan depreminin detayları şöyle;
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre Yunanistan'ın Larisa kentinde meydana gelen yerin 19.60 Kilometre derinliğindeki depremin şiddeti 5.7 olarak ölçüldü.
Yunanistan'ın peş peşe yüksek şiddette depremler meydana gelen kenti Laris'daki en son kaydedilen 5.7 şiddetindeki sarsıntının merkez üssü mevkisi harita üzerinde şöyle;