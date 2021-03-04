Son Dakika Haberi - Yunanistan’da şiddetli deprem! Türkiye'de de hissedildi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Yunanistan'ın Larisa kentinde saatler 21.36'yı gösterirken 5.7 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Türkiye'de de hissedildi.

SON DAKİKA - YUNANİSTAN'DA 5.7 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Türkiye'de de hissedilen son dakika Yunanistan depreminin detayları şöyle;