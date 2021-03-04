Son dakika: İzmir'de gece kulübüne koronavirüs baskını! Şaşırtan tepki 'Adam mı öldürdük?'

Bu arada, hakkında işlem yapılan bir kişi, önlemleri ihlal etmesine rağmen gazetecilere, "Neden çekiyorsun, adam mı öldürdük?" diye tepki gösterdi.

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