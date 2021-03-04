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Son dakika: 'de gece kulübüne baskını! Şaşırtan tepki 'Adam mı öldürdük?'

Son dakika haberi: 'in ilçesinde açık olan gece kulübüne, polis ekipleri baskın yaptı. kurallarını hiçe sayan 23 kişiye 144 bin 900 lira ceza kesilrken, işyeri sahibi gözaltına alındı. İşlem yapılan bir kişi ise gazetecilere "Neden çekiyorsun, adam mı öldürdük?" diye tepki gösterdi.

DHA
Giriş Tarihi: 4.3.2021 10:26 ABONE OL
Son dakika: İzmir'de gece kulübüne koronavirüs baskını! Şaşırtan tepki 'Adam mı öldürdük?'

Bölgede devriye görevinde bulunan Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, saat 21.10 sıralarında bir gece kulübünün açık olduğu ve içeride müşterilerin olduğunu tespit etti.

Mekana baskın yapan polis, kapalı olması gereken iş yerinin faaliyetine devam ettiğini, içeride bulunan 23 kişinin ise sosyal mesafe kuralına uymayıp, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edildiğini belirledi.

23 kişiye, toplam 144 bin 900 TL para cezası uygulandı. Gözaltına alınan iş yeri sahibi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Bu arada, hakkında işlem yapılan bir kişi, önlemleri ihlal etmesine rağmen gazetecilere, "Neden çekiyorsun, adam mı öldürdük?" diye tepki gösterdi.

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Son dakika: İzmir'de gece kulübüne koronavirüs baskını! Şaşırtan tepki 'Adam mı öldürdük?'
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