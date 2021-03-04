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: Müdürü Hakan Usta'dan açıklaması!

haberler.. Müdürü Hakan Usta, kentte cenaze töreni ve taziyeye katılan 40 kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları..

AA
Giriş Tarihi: 4.3.2021 12:18 ABONE OL
SON DAKİKA: Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta'dan korona açıklaması!

Son dakika haberler… Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta, sosyal medya hesabından "Trabzon'da taziyeler telefonla" etiketiyle yaptığı paylaşımda salgına karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Paylaşımında Usta, şu ifadelere yer verdi:

"İlimizde yaşanan bir vefat neticesinde yaklaşık 100 kişinin katıldığı cenaze töreni ve taziyeden bir hafta sonra 40 kişide Kovid-19 hastalığı tespit edilmiştir. Benzer olaylarla karşılaşmamak ve salgınla mücadelede başarılı olmak için Trabzon'da taziyeler telefonla uygulamasına destek verelim."

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SON DAKİKA: Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta'dan korona açıklaması!
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