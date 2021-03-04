Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Van'da Corona paniği! Yüz yüze eğitime 10 gün mola!

: 'da paniği! Yüz yüze eğitime 10 gün mola!

haberler..'ın Saray ilçesinde, vaka sayıları arttı. Bunun üzerine filyasyon ekipleri, çalışma başlattı. İlçenin 4 mahallesinde, 14 yeni vaka tespit edildi. Jandarmanın devriye gezdiği 4 mahalledeki okullar, 10 gün süreyle tatil edildi. İşte son dakika haberinin detayları..

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Giriş Tarihi: 4.3.2021 12:25 Son Güncelleme: 4.3.2021 12:26 ABONE OL
SON DAKİKA: Van'da Corona paniği! Yüz yüze eğitime 10 gün mola!

Son dakika haberler...Özalp ilçesinin Çubuklu Mahallesi ile Tuşba ilçesinin Altıntepe Mahallesi'nde gizli yapılan taziyeler nedeniyle Covid-19 vakalarının artması sonrası Saray ilçesinde de Dolutaş, Yeşilalıç, Yurtbaşı ve Çaybağı mahallelerinde yeni vakalar tespit edildi.

Dolutaş ve Yeşilalıç mahallelerinde hastaneye başvuranların testlerinin pozitif çıkması üzerine Van'dan gelen filyasyon ekipleri, çalışma başlattı.


Yapılan görüşmelerde, testi pozitif çıkanların temaslılarının Dolutaş ve Yeşilalıç dışında Yurtbaşı ve Çaybağı mahallelerinde de olduğu ortaya çıktı.

Bunun üzerine birçok temaslıdan numuneler alındı. Şu ana kadar 14 yeni pozitif vakanın tespit edildiği mahallerde okullar, 10 gün süreyle tatil edildi. Filyasyon ekipleri, çalışmalarını sürdürürken, jandarma da mahallelerde devriye gezmeye başladı.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Van'da Corona paniği! Yüz yüze eğitime 10 gün mola!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA