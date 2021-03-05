Son dakika: İETT otobüsünü çalıp İstanbul turu yapmıştı! O şehir eşkıyası şimdi yandı...

ACİL BİR İŞ İÇİN ALMIŞ

Hazırlanan iddianamede polise yapılan ihbar sonrası yapılan araştırmalar sonucu şüpheli A.V.C.'nin otobüsün hava valfini açarak içeri girip anahtarı alarak aracı çaldığı, aracı Beyoğlu Tünel mevkiine bırakarak terk ettiği, şüphelinin yakalandıktan sonra aracı acil bir iş için aldığını ancak bu acil işin ne olduğu söylemeyeceğini ifade ettiği ve aracın çalıntı olduğunu bilmediğini söylediği aktarıldı.