Son dakika: İETT otobüsünü çalıp İstanbul turu yapmıştı! O şehir eşkıyası şimdi yandı...

Maltepe'de İETT'ye bağlı İstanbul Otobüs A.Ş.'ye ait otobüs, 8 Şubat 2021 tarihinde seferini tamamlayan şoför Ayhan Taşkıner tarafından Maltepe'de yol kenarına park edildi. Şoför Taşkıner, sabah saatlerinde başlayacağı sefer öncesi otobüsü park ettiği yerde bulamayınca otobüs sahibine durumu bildirdi. Polis, otobüsü Taksim Meydanı Alt Geçidi'nde kapıları açık halde terk edilmiş buldu.
YAPTIĞI HIRSIZLIĞI ANLATMIŞTI
Polisin incelemelerinin ardından otobüs, sahibine teslim edilirken otobüsü çalan 33 yaşındaki A.V.C., kamera görüntülerinden tespit edilerek Kartal'daki evinde yakalanarak gözaltına alındı. 33 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli A.V.C., ifadesinde 'Söz konusu otobüsü sabah 05.00 sularında aldım. Mesleğim gereği içi bildiğim ve bütün otobüs sahiplerini tanıdığım için gittim. Normal şoför otobüsü nasıl açıyorsa o şekilde açtım. Otobüse bindim. Her zaman koyduğumuz yerden anahtarları aldım.' diyerek yaptığı hırsızlığı anlatmıştı.
ARACI YERİNDE BULAMAMIŞLAR
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında düzenlediği iddianamede 8 Şubat 2021 tarihinde saat 21.20 sularında müşteki Özay Arslan'ın sorumlu olarak çalıştığı, söz konusu İ.E.T.T adına çalışan özel halk otobüsünü diğer müşteki şoför olan Cuma Ali Kaya'nın Maltepe peronuna park ettiği, daha sonra geldiğinde ise aracın yerinde olmadığını gördüğü, bunun üzerine polise ihbarda bulunduğu kaydedildi.
ACİL BİR İŞ İÇİN ALMIŞ
Hazırlanan iddianamede polise yapılan ihbar sonrası yapılan araştırmalar sonucu şüpheli A.V.C.'nin otobüsün hava valfini açarak içeri girip anahtarı alarak aracı çaldığı, aracı Beyoğlu Tünel mevkiine bırakarak terk ettiği, şüphelinin yakalandıktan sonra aracı acil bir iş için aldığını ancak bu acil işin ne olduğu söylemeyeceğini ifade ettiği ve aracın çalıntı olduğunu bilmediğini söylediği aktarıldı.
15 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Aynı zamanda iddianamede şüphelinin ifadesinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu ve olay nedeniyle müştekilerin şikayetçi olduğu bildirilerek şüpheli A.V.C.'nin 'Haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık' suçundan 15 yıla hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.