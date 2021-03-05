Koyunları telef olan vatandaşa devlet yardım eli uzattı

Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Aylı köyünde samanlıkta elektrik kontağından çıkan yangın ağıla sıçramış, ağılda bulunan Rızvan Albayrak ve Hüseyin Sevilen'e ait 120 koyun yanarak telef oldu.

Meydana gelen olayın ardından Nevşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olay yerinde inceleme yaparak zarar tespitinde bulundu.

Nevşehir Valiliği öncülüğünde Nevşehir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'nden temin edilen 110 koyun, yetiştiricilere teslim edildi.

Teslim törenine katılan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, yetiştiricilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Ahırda meydana gelen kaza sonucunda sahip olduğu koyunların telef olduğuna şahit olduk. Allah beterinden esirgesin. Kendilerine bir şey olmaması tesellimiz. Kısa sürede devlet millet iş birliği ile eksilen hayvanların yerine küçükbaş hayvanlarımızı koyduk. Gönlümüzden böyle şeylerin yaşanmaması geçiyor ama bu da hayatın bir gerçeği. Tedbir alma noktasında da biraz daha duyarlı davranmamız gerekiyor." dedi.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz de "Hayvanlarımız teslim edildi. Çiftçimize geçmiş olsun. Devletimiz güçlüdür, kudretlidir, her eksiği yerine koyacak kadar da kabiliyetlidir. İnşallah bundan sonra böyle olaylar yaşanmaz." diye konuştu.

"DEVLETİMİZ HİÇ YALNIZ BIRAKMADI"

Hayvanları telef olan Hüseyin Sevilen de kurumların ilk günden beri yakından ilgilendiğini belirterek, şunları söyledi: "Devletimizden Allah razı olsun. Bütün kurumlarıyla ilk günden beri yalnız bırakmadı. Devletimiz 110 tane koyun verdi. İçerisinde gebe olanlar da var. Kısa zamanda 130-140 koyunumuz olacak. Devletimizin bu kadar sahip çıkacağını, destek vereceğini bilmiyordum. Geldiler yaranızı saracağız dediler ve tüm yaralarımızı sardılar. Herkesten Allah razı olsun."

11 bin TL maddi yardımda da bulunulan yetiştiricilere ağıl yapımı konusunda da Kozaklı Belediyesi destek verecek.