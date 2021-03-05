Resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi etmeyi unutmayın! 2021 En güzel, kısa, uzun ve resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar...

Hayırlı Cumalar... Bir Cuma gününe daha sağlıklı ve huzurlu bir şekilde gelebilmenin mutluluğu içerisindeyiz. Cuma günü, İslam aleminin en mübarek günlerinden biridir; çünkü müminlerin bayramı olarak değerlendirilir. Bu değerli günde, WhatsApp ya da diğer platformlardan sevdiklerine 2021'e özel, en güzel, anlamlı, uzun ve resimli Cuma mesajı göndermek isteyenler, onların da bu heyecanı yaşamasını istiyor. Sabah saatlerinden itibaren 5 Mart 2021 kısa, hadisli, dualı, ayetli ve resimli Hayırlı Cumalar mesajları sözleri hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Her hafta olduğu gibi, bu hafta için de en anlamlı, yeni, kısa, hadisli, dualı ve resimli cuma mesajları sözleri arayanlar için en doğru adres sabah.com.tr!

EN GÜZEL HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI! UZUN, HADİSLİ, ANLAMLI VE YENİ CUMA MESAJI 5 MART 2021

Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.

"Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl." Amin! Hayırlı Cumalar.

Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun.