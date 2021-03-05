Yaşam Gönüllüleri başarılı çalışmalara imza atıyor

Mersin'de Yenişehir Yaşam Gönüllüleri'ne kısa sürede hayata geçirdikleri birbirinden önemli sosyal sorumluluk projeleri nedeniyle teşekkür belgesi verildi.

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Yenişehir Yaşam Gönüllüleri'nin katıldığı etkinlikte, Yaşam Gönüllüleri'nin 2020 yılında yürüttüğü çalışmaların değerlendirildiği ve 2021 yılında gerçekleştirecek projelerin tanıtılarak, başarılı çalışmalar yapan gönüllülere teşekkür belgesi verildi.

Bazı çalışmaların, öz kaynaklardan yerine getirmenin zaman zaman zor olabildiğini belirten Abdullah Özyiğit, "Biz işte o zaman toplum için kendini adamış, ülkenin altın kalpli güzel insanlarıyla projeler hayata geçiriyoruz ve eksikleri onlarla tamamlamaya çalışıyoruz" dedi.

Yenişehir Yaşam Gönüllüleri Başkanı Yasemin Öztürk de toplumun sorunlarına karşı kısmen de olsa çare olabilmek amacıyla bir araya geldiklerini belirterek "Bugüne kadar toplumla buluşturduğumuz projelerde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Elde ettiğimiz başarılarda hedef odaklı başarıya giden yolda güçlü bir ekip olmanın önemini bir kez daha kavradık " dedi.

Projelerin yürümesinde önemli katkılar sağlayan gönüllü Ayten Aslankan ise "Yenişehir'de dayanışma ağı her geçen gün büyüyor. Gönüllük esasıyla birbirine kenetlenmiş kadınların gücünü bir kere daha bu sayede görmüş bulunmaktayız. Bu gönüllü insanların başarısıdır" diye konuştu.

Gönüllü kadınlar, pandemide temel ihtiyaç olan maske ve dezenfektan temin ederek dağıtımı, 8 mart kadınlar gününde sağlık güvencesi olmayan 40 kadına sağlık taraması, 'Sıfır atık' geri dönüşüm projesi, 'Bir Hamle, Bir Hayat' projesi ile kadına şiddete dikkat çekme gibi bir çok başarılı çalışmalara imza attılar.