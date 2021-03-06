Bugün AVM'ler açık mı? 6-7 Mart Cumartesi hafta sonu AVM Alışveriş Merkezleri açık mı?

Yurt genelinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlamasında esnemeye gidildi. Cumartesi günü uygulanan yasak, tüm illerde kaldırıldı. Bu noktada, birçok konu da vatandaşların gündeminde yer aldı. Bunların başında, AVM'ler bugün açık mı, çalışıyor mu sorusu geliyor. Cumartesi AVM çalışma saatleri, alışveriş merkezlerine gitmeyi düşünen vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bilindiği gibi, kısıtlama nedeniyle AVM'ler bir süredir hafta sonu hizmet veremiyordu.

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ BUGÜN AÇIK MI?

Edinilen son dakika bilgisine göre, AVM çalışma saatlerinde değişiklik yapılmadı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan normalleşme genelgesine göre, cumartesi günü AVM'ler açık mı sorusunun yanıtı ve çalışma saatleri şu şekilde;