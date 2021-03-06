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Bugün ? 6-7 Mart Cumartesi hafta sonu AVM Alışveriş Merkezleri açık mı?

Bugün , çalışıyor mu sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Bir süredir sokağa çıkma yasağı kapsamında kapalı tutulan alışveriş merkezleri çalışma saatleri, cumartesi günü uygulanan yasağın kaldırılmasıyla tekrardan gündemdeki yerini aldı. Bu noktada, AVM'ler bugün çalışıyor mu ve saat kaçta açılıyor sorusu ile ilgili gelişmeler araştırılmaya başlandı. Peki, AVM'ler bugün kaçta açılıyor ve kapanıyor? Alışveriş merkezleri cumartesi günü açık mı? İşte, tüm bu soruların yanıtları!

Giriş Tarihi: 6.3.2021 10:00 ABONE OL
Bugün AVM'ler açık mı? 6-7 Mart Cumartesi hafta sonu AVM Alışveriş Merkezleri açık mı?

Yurt genelinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlamasında esnemeye gidildi. Cumartesi günü uygulanan yasak, tüm illerde kaldırıldı. Bu noktada, birçok konu da vatandaşların gündeminde yer aldı. Bunların başında, AVM'ler bugün açık mı, çalışıyor mu sorusu geliyor. Cumartesi AVM çalışma saatleri, alışveriş merkezlerine gitmeyi düşünen vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bilindiği gibi, kısıtlama nedeniyle AVM'ler bir süredir hafta sonu hizmet veremiyordu.

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ BUGÜN AÇIK MI?

Edinilen son dakika bilgisine göre, AVM çalışma saatlerinde değişiklik yapılmadı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan normalleşme genelgesine göre, cumartesi günü AVM'ler açık mı sorusunun yanıtı ve çalışma saatleri şu şekilde;

AVM ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan normalleşme genelgesine göre AVM çalışma saatleri 10.00-20.00 saatleri arasında olacak.

AVM'DE HES KODU ZORUNLULUĞU

Alışveriş Merkezlerine girişte HES kodu zorunluluğu devam ediyor. AVM'ye giriş yapmak isteyenler güvenlik kısmında HES kodu taraması yaptırarak riskli olmadığı takdirde içeriye girebiliyor.

HAFTA SONU AVM'LER AÇIK MI?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı illerde AVM'ler cumartesi günü hizmet verecek.

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Bugün AVM'ler açık mı? 6-7 Mart Cumartesi hafta sonu AVM Alışveriş Merkezleri açık mı?
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