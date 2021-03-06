Bugün Manisa, Hatay ve Kayseri’de sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Mart Cumartesi Pazar günü yasak olacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı son dakika açıklamasında; İstanbul gibi yüksek ve çok yüksek riskli illerde uygulanan kısıtlamaların Pazar günü bir müddet daha devam edeceğini ifade etmişti. Mart ayı itibarıyla uygulamaya geçen normalleşme kararlarıyla beraber vatandaşlar ikamet ettikleri illerde hafta sonu kısıtlamalarının hangi saatlerde olacağını merak ediyor. Bu kapsamda "Hatay, Manisa, Kayseri'de bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Mart Cumartesi Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorularına ilişkin yanıtı araştırmaya başladı.

BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı'nın ardından Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağı ile ilgili önemli kararlar alınmış ve Başkan Erdoğan, bu kararları toplantı sonrası yaptığı açıklamada hafta sonu kısıtlamalarında, illerdeki risk durumuna bağlı olarak normalleşme adımlarının atıldığını ifade etmişti.