6-7 Mart Cumartesi Pazar yasak var mı, kalktı mı? Bugün Şanlıurfa, Konya ve Gaziantep’te sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta sonu öncesi binlerce vatandaş alınan yeni normalleşme kararları çerçevesinde sokağa çıkma yasağının hangi illerde devam ettiğini merak ediyor. Bu noktada "Konya, Şanlıurfa ve Gaziantep'te bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Mart Cumartesi bugün yasak var mı, kalktı mı?" Soruları bu illerde ikamet etmekte olan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere hafta sonu sokağa çıkma yasağı illerdeki vaka sayıları göz önüne alınarak esnetilmeye gitmişti.
HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan risk haritası baz alınarak illerde normalleşme adımları uygulamaya geçmişti. Bu kapsamda hafta sonu öncesi vatandaşlar ikamet ettikleri illerde sokağa çıkma yasağı uygulamasının devam edip etmediği yönündeki detayları merak ediyor.
HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU UYGULANACAK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI
Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında;
- Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
- Hafta sonlarında ise;
Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacaktır.
Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.
Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacaktır.
Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde; 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek olup 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecektir.
Yüksek risk grubunda yer alan iller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.
Çok yüksek risk grubunda yer alan iller ise Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon."
Orta risk grubunda yer alan iller; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.
Düşük risk grubunda yer alan iller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.