6-7 Mart Cumartesi Pazar yasak var mı, kalktı mı? Bugün Şanlıurfa, Konya ve Gaziantep’te sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta sonu öncesi binlerce vatandaş alınan yeni normalleşme kararları çerçevesinde sokağa çıkma yasağının hangi illerde devam ettiğini merak ediyor. Bu noktada "Konya, Şanlıurfa ve Gaziantep'te bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Mart Cumartesi bugün yasak var mı, kalktı mı?" Soruları bu illerde ikamet etmekte olan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere hafta sonu sokağa çıkma yasağı illerdeki vaka sayıları göz önüne alınarak esnetilmeye gitmişti.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan risk haritası baz alınarak illerde normalleşme adımları uygulamaya geçmişti. Bu kapsamda hafta sonu öncesi vatandaşlar ikamet ettikleri illerde sokağa çıkma yasağı uygulamasının devam edip etmediği yönündeki detayları merak ediyor.