Muşlu kadınlar atık malzemeleri sanat eserine dönüşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık" projesi kapsamında evlerinde topladıkları atık konserve kutularını boyalarla işleyerek birer sanat eserine dönüştüren Muşlu kadınların yaptıkları birbirinden güzel süs eşyaları adeta göz kamaştırıyor.



Hafta içi her gün sabah erken saatlerde kursun yolunu tutan çoğunluğu ev kadınlarından oluşan kursiyerler, çevrelerinden ve evlerinden topladıkları atık gazoz, soda, atık kutular, Akrilik boya, mumlar salça ve kahve kutusundan kalemlik, bal kutusundan kurabiye kutusu, takı kutusu ve atılmaya yüz tutmuş ev eşyalarını, ahşap malzemeleri yeniden kullanılabilir hale getiriyor.



Kursta incelemelerde bulunan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mahmut Baskın, yaptığı açıklamada, Kademde oluşturdukları ve yaklaşık 2 ay sürdüğünü söyledi.



Baskın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık" projesi kapsamında destek olmak amacıyla Kadem de yeni oluşturduklarını ve 12 kadının katıldığı kursun yaklaşık 2 ay sürdüğünü söyledi.



Kursun Kadem ile birlikte yürütülen bir proje olduğunu belirten Baskın, şöyle konuştu:



" Kursa katılan kadınlarımız atık malzemelerden çeşitli süs eşyaları oluşturuyorlar. Biz onların hem eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyoruz hem de evde istihdama katkı sunmuş oluyoruz. Özellikle ellerindeki atık malzemelerle süs eşyaları yapmaları çok güzel bir çalışma. Kursa katılan kadınlarımız atık Konserve kutularını çeşitli aşamalardan geçirerek birer sanat eserine dönüştüren kadınlar, hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyor."



Kurs eğitmeni Meryem Balcı ise," Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık" projesi kapsamında kursa katılan kadınların atıl durumdaki kül tablası, tabak, çay tepsisi ve çeşitli süs eşyaları eserlerle hediyelik haline getiriyor hemde ürünleri satarak aile bütçelerine katkı ağlıyor " dedi



Balcı ,"atık malzemelerden çeşitli süs eşyaları oluşturuyorlar. Burada yaklaşık 12 kursiyerimiz var. Biz onların hem eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyoruz hem de evde istihdama katkı sunmuş oluyoruz. Özellikle ellerindeki atık malzemelerle süs eşyaları yapmaları çok güzel bir çalışma" diye konuştu



Kursa katılan kadınlardan Hatice Bayram da, Pandemi nedeniyle evde oturmaktan sürekli ev işleriyle uğraştıklarını sıkıldığını belirterek, "kurs sayesinde sanat eserleri üretip yeni arkadaşlıklar edindim. Atık malzemeleriyle sanat eserleri yapıyoruz. Bu kursu çok sevdim ve her zaman devam etmesini istiyoruz." dedi.