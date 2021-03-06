Fahrettin Koca son dakika açıkladı! 6 Mart günlük korona tablosu ile vaka sayısı son durum! Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu?

Son dakika haberi… Sağlık Bakanlığı'nca salgının ilk günlerinden bu yana yayınlanmakta olan Türkiye corona virüs vaka sayısı ve günlük korona tablosu bugün de binlerce vatandaşın gündeminde yer aldı. Atılan normalleşme adımlarıyla beraber sürecin devam edebilmesi açısında vakalardaki son durum büyük önem taşıyor. Bu kapsamda "6 Mart Bugün Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu?" sorusu da yanıt aramaya başladı. Türkiye corona virüs vaka sayısı içeren günlük tablo için gözler Bakan Koca'dan gelecek son dakika açıklamasında…
6 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
Türkiye corona virüs vaka, ölü ve iyileşen sayısı gibi tüm detaylar her gün Sağlık Bakanlığı tarafından kurumun resmi sitesi üzerinden paylaşılmaya devam ediyor. Öte yandan bugün haftalık vaka sayısı içeren harita da yine Bakan Koca tarafından erişime açıldı. Geçtiğimiz günün tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 138 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 302 kişinin testi pozitif çıktı, 62 kişi hayatını kaybetti.
6 MART 2021 TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU!
Sağlık Bakanlığı, 5 Mart koronavirüs verilerini "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı. Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 138 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 302 kişinin testi pozitif çıktı, 62 kişi hayatını kaybetti.
Geçtiğimiz gün Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 137 bin 885 testte, 11 bin 322 vaka ile 685 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 68 kişi ile toplam can kaybı 28 bin 839'a yükseldi.
Geçtiğimiz günün Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 138 bin 18 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 520 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 65 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 689 oldu. Son 24 saatte 7 bin 191 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 593 bin 264'e yükseldi.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
BAKAN KOCA'DAN SİNOVAC PAYLAŞIMI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse karşı Çin'de geliştirilen Sinovac aşısının bugün açıklanan Türkiye Faz 3 sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Koca, "Bugün Sinovac aşısının Türkiye Faz 3 sonuçları açıklandı. Buna göre genel etkinlik yüzde 83,5 ve hastaneye yatışları yüzde 100 engelliyor. Klinik çalışma 10 binden fazla gönüllüde yapıldı. 9 milyon dozdan fazla aşı yapıldı. Bizim tecrübemiz de hastaneye yatışların engellendiği yönünde." ifadelerini kullandı.
"VERİLER HAFTA SONU PAYLAŞILACAK"
Sağlık Bakanı Koca, video konferansla yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı.
"7 günlük vaka görülme sıklığını il bazında yayınlamaya haftalık olarak devam edeceğiz. Risk haritası da 15 günde bir yayınlanacak." bilgisini paylaşan Koca, verilerin hafta sonu paylaşılacağın, tedbirler 15 gün aralarla hafta başında uygulamaya geçeceğini bildirdi.
Yüksek vaka sayılarının hala hayatı olağan akışına kavuşturma umudunun önünde bir tehdit oluşturmaya devam ettiğine dikkati çeken Koca, vatandaşlardan tedbirlere uymalarını istedi.
Mutant virüslerin gittikçe daha yaygın görülmesinin ve bulaştırıcılığının artmasının ihtimal dahilinde olduğunu hatırlatan Koca, "Tedbirler mutasyon için de geçerli ve etkili." vurgusu yaptı.
"Aşılama programının hastane yükümüzün sabit seyri, hastalığın şiddetinin azalması hususunda hissedilir etkisi olduğunu memnuniyetle izliyoruz." ifadesini kullanan Koca, aşı temin sürecine paralel olarak vatandaşların aşılanmalarının programlı şekilde devam edeceğini belirtti.
Bakan Koca, Türkiye'nin, aşı stratejisi ve tercihleriyle küresel düzeyde süreci en başarılı şekilde yürüten ülkeler arasında yer aldığını kaydetti.