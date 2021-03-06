Fahrettin Koca son dakika açıkladı! 6 Mart günlük korona tablosu ile vaka sayısı son durum! Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu?

Son dakika haberi… Sağlık Bakanlığı'nca salgının ilk günlerinden bu yana yayınlanmakta olan Türkiye corona virüs vaka sayısı ve günlük korona tablosu bugün de binlerce vatandaşın gündeminde yer aldı. Atılan normalleşme adımlarıyla beraber sürecin devam edebilmesi açısında vakalardaki son durum büyük önem taşıyor. Bu kapsamda "6 Mart Bugün Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu?" sorusu da yanıt aramaya başladı. Türkiye corona virüs vaka sayısı içeren günlük tablo için gözler Bakan Koca'dan gelecek son dakika açıklamasında…

6 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Türkiye corona virüs vaka, ölü ve iyileşen sayısı gibi tüm detaylar her gün Sağlık Bakanlığı tarafından kurumun resmi sitesi üzerinden paylaşılmaya devam ediyor. Öte yandan bugün haftalık vaka sayısı içeren harita da yine Bakan Koca tarafından erişime açıldı. Geçtiğimiz günün tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 138 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 302 kişinin testi pozitif çıktı, 62 kişi hayatını kaybetti.