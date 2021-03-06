Son dakika: Gaziantep'te korkunç cinayet! Önce vurdu sonra seyretti!

"MAHKEME BU GÖRÜNTÜLER HİÇ YOKMUŞ GİBİ DAVRANDI"

Yapılan yargılamanın tamamı hem vefat edenin yakınları tarafından hem de kendi açılarından maddi gerçekten çok uzak kaldığını sözlerine ekleyen Akaltun, "Biz bu kararı anlamlandıramıyoruz. Görüntülerde çok net bir şekilde sanığın eylemine ısrarla devam ettiği görülüyor. Olay geçtikten sonra tekrar olay yerine silahlı bir arkadaşıyla birlikte geldiği net bir şekilde görülüyor. Ancak maalesef mahkeme bu görüntüler hiç yokmuş gibi davrandı. Görüntüler üzerinden hukuki değerlendirme yapmadı. Sanık açısından tahrik indirimini üst hadden uyguladı. Hatta pandemi süreciyle beraber açık cezaevinden doğrudan halkın ve toplumun arasına karışabilmesine göz yummuştur" diye konuştu.

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